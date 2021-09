Wenn Wega wär Räbeblatt: Ärzte freuen sich über Nicht-Wega In ihrer Glosse versetzt sich TZ-Redakteurin Sabrina Bächi in die Position einer Ärztin, welche die positiven Seiten der abgesagten WEGA 2021 auflistet.

Haxen essen ist Kult an der Wega. Bild: Andrea Stalder

«Gott sei Dank ist keine Wega», heisst es allenthalben in den Weinfelder Arztpraxen. Denn wenn die schönsten fünf Tage in der heimlichen Hauptstadt anbrechen, herrscht Hochbetrieb im Gesundheitssektor. Nebst unzähligen Alkoholvergiftungen und auf Stürze zurückzuführende Verletzungen kommen etliche Magenverstimmungen notfallmässig in die Praxis.

Menschen, die den Mix aus Schnitzelbrot, Thai-Curry, Pizza und Haxen garniert mit gebrannten Mandeln und einem Schoggibrötli nicht vertragen. Kinder die eine Zuckerwattenüberdosis erlitten und Senioren, die zu viel Güggeli und Fondue schnabuliert haben. «Und dann erst die Spätfolgen», jammern die Ärzte.

Sabrina Bächi, Leiterin Redaktion Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Der Durchschnitts Body-Mass-Index, kurz BMI, steigt frappant in dieser fünften Jahreszeit. Die Weinfelder haben nach der Wega bereits die Weihnachtsspeckröllchen. Man sei sich unter Ärzten deshalb einig: Die Wega schadet der Volksgesundheit. Zwei Jahre Abstinenz deshalb nicht das schlimmste.

Vielleicht ist es aber auch nur der Versuch, sich die Wega-Absage schön zu reden. Aus Trauer weil die fünf schönsten Tage im Jahr schon wieder nicht stattfinden. Und so ganz aufgehen wird der Wunsch auch nicht. Es ist bekannt, dass viele Weinfelderinnen und Weinfelder grad zleid ein Fondue essen und sich am Samstagabend ein Güggeli auf dem Grill braten.