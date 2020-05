Wenn in Kradolf-Schönenberg plötzlich der Herr Gemeindepräsident anruft Wie geht es der älteren Bevölkerung in dieser Zeit? Der Gemeinderat Kradolf-Schönenberg fragte persönlich nach.

Heinz Keller, Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, hat wie seine Gemeinderäte persönlich bei den Seniorinnen und Senioren der Gemeinde angerufen und sich nach deren Befinden erkundigt. Bild: Andrea Stalder

Gemeindepräsident Heinz Keller öffnet eine Mappe, in der er Briefe und Karten in verschiedenen Farben und Formaten aufbewahrt. «Wir hätten nie gedacht, dass unsere Aktion ein solches Echo auslösen würde», sagt er. Die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie trifft vor allem Menschen über 65 und Risikogruppen hart. Ihr Leben hat sich von einem Tag auf den anderen verändert. Anstelle des Pflegens sozialer Kontakte bei gemütlichen Jassrunden, im Seniorenturnen oder bei ehrenamtlichen Tätigkeiten, ist ihr Umfeld plötzlich auf die eigenen vier Wände geschrumpft. Gemeindepräsident Heinz Keller sagt:

«Viele Organisationen haben ihre Hilfe angeboten. Auch wir im Gemeinderat haben uns überlegt, wie wir dieser Bevölkerungsgruppe zeigen können, dass wir an sie denken und uns um sie kümmern.»

Beim örtlichen Gärtnereibetrieb, der durch den Lockdown mitten in der Hochsaison seine sorgsam gepflegten Blumen nicht absetzen konnte, wurden 430 Blumenstöckli bestellt, die mit einem Gruss von der Gemeinde an die über 65-Jährigen in Kradolf-Schönenberg verteilt wurden. Diese Geste der Solidarität kam bei den Seniorinnen und Senioren gut an. Gemeindepräsident Heinz Keller sagt:

«Wir haben 35 Dankesschreiben erhalten, dazu über 80 Anrufe und E-Mails. Es war überwältigend.»

Diese Blumenstöckli hat die Gemeinde Kradolf-Schönenberg unter den älteren Einwohnern verteilt. Bild: PD

Der Blumengruss war jedoch nur ein Teil der Massnahmen, die sich der Gemeinderat einfallen liess. Unter Leitung von Gemeinderätin Uschi Kessler wurde eine Liste mit den Telefonnummern der durch das Virus besonders gefährdeten älteren Bevölkerung erstellt. «Die Idee, diese Einwohner persönlich anzurufen, wurde von allen Gemeinderäten getragen und wir haben die Liste unter uns aufgeteilt», sagt Keller.

Es seien viel tolle, manchmal auch berührende Gespräche geführt worden. Besonders die neuen Behördenmitglieder hätten so Gelegenheit erhalten, Kontakte zu Einwohnerinnen und Einwohnern zu knüpfen, die sie noch nicht kannten.

«Die Aktion mit dem Faktor Menschlichkeit im Mittelpunkt hat eine Eigendynamik entwickelt. In einigen Fällen blieb es nicht bei einem einzigen Anruf. Die Aktion ist für alle Beteiligten eine bereichernde Erfahrung gewesen», sagt Heinz Keller.