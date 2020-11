«Wenn ich spiele, vergesse ich alles»: 18jähriger Kreuzlinger Pianist überzeugt die Jury beim «Jeune Chopin» Aron Alakmeh ist ein grosses Talent an den Tasten. Nun hat er bei einem internationalen Wettbewerb in Martigny überzeugend den dritten Preis gewonnen. Ein Meilenstein für ihn.

Der 18-jährige Pianist Aron Alakmeh aus Kreuzlingen beim Vorspiel in Martigny. (Bild: PD)

«Von klein auf kenne ich die Aufnahmen der Pianistin Martha Argerich», sagt Aron Alakmeh.

«Sie ist mein Idol. Nun war sie Teil der Jury und hat mein Spiel für würdig befunden. Das ist grossartig.»

Vor dem Kreuzlinger lagen beim «Jeune Chopin» in Martigny in der Alterskategorie bis 18 Jahre nur eine junge Russin und ein Franzose. «Ich bin stolz, mit diesen hervorragenden Pianisten auf der Bühne gestanden zu haben. Die Juroren haben alle Chopin-Stücke schon x-mal gehört und selbst gespielt. Sie merken, wenn man mehr aus den Noten herausholt als auf den ersten Blick ersichtlich.»

Die Auswahl seiner Stücke fiel ihm leicht: «Ich konnte mich in meinem Repertoire bedienen. Ich versuchte eine gute Kombination aus ruhigen und gefühlsbetonten Werken als auch rasanteren und dynamisch differenzierteren Werken zusammenzustellen.» Die Strategie ging auf. Die Jury fand Arons Interpretationen offenkundig interessant.

Aron Alakmeh zu Hause in Kreuzlingen beim Üben. (Bild: Inka Grabowsky)

Aufgrund der Coronabedingungen war neben den Preisrichtern nur Arons Mutter während des 35-minütigen Vorspiels mit im Saal.

«Das war surreal. Aber wenn ich spiele, vergesse ich ohnehin alles.»

Der 18-Jährige hat im Sommer ein Medizinstudium in Zürich begonnen. Derzeit laufen alle Vorlesungen online. «Ich kann meine Zeit so leichter einteilen.» Zunächst will Aron Alakmeh nun weiter studieren.

Der «Jeune Chopin» gilt eigentlich als Vorbereitung für den Frederic-Chopin-Wettbewerb in Warschau. Aber dort teilzunehmen, sei im Augenblick unrealistisch. «Ich werde eventuell an der nächsten Ausgabe in fünf Jahren teilnehmen.» Bisher habe es ihn immer motiviert, Konzerte zu geben und damit auch immer neue Orte und neue Menschen kennenzulernen. Durch die Pandemie ist das weggefallen.

«Ich muss das abwarten. Dieser dritte Platz war eine schöne Bestätigung für mich. Ein weiterer Meilenstein ist erreicht.»