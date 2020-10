Und der Solarpreis geht an... : Architekt Peter Dransfeld gewinnt eine Auszeichnung für das Ermatinger Mesmerhaus Das 400 Jahre alte Haus im Dorfkern wurde umfänglich saniert und energieeffizienter gemacht. Auch ein Einfamilienhaus in Kreuzlingen wird mit einem Diplom ausgezeichnet.

Die Baufachleute vor der solarthermischen Fassade am Neubau des Ermatinger Mesmerhauses: Michael Müller, Peter Dransfeld, Urs Rindlisbacher und Marc Schulze. (Bild: Andrea Stalder)

Man möge behaupten, dass uralte Bauten kaum den Weg zur Energieeffizienz finden. Das Mesmerhaus in Ermatingen beweist das genaue Gegenteil. Und das nun mit nationaler Anerkennung: Am Dienstag, 20. Oktober, erhält Peter Dransfeld, Architekt und Eigentümer des Hauses, in Aarau den Schweizer Solarpreis für das Sanierungsprojekt.

Im August 2018 begannen die Arbeiten für das Nullenergieprojekt am Mesmerhaus im Dorfkern. Das 400-jährige, denkmalgeschützte Haus machte bereits von aussen betrachtet einen heruntergekommenen Eindruck, sagt Dransfeld. Als er im Jahr 2013 das Haus erwarb, waren Restaurationsarbeiten längst überfällig. So habe sich im Rahmen der Restaurationsplanung die Idee ergeben, das Haus möglichst energieeffizient zu erneuern, erklärt Dransfeld. Das Resultat ist ein Minergie-A zertifizierter Bau mit drei Wohnungen und einem Gastrolokal im Keller.

Energie im Überschuss Bei der Verleihung der Schweizerischen Solarpreise am Dienstagabend in Aarau werden zwei Projekte aus dem Thurgau ausgezeichnet. Nebst dem Ermatinger Mesmerhaus erhält auch ein Einfamilienhaus an der Kreuzlinger Gaissbergstrasse eine Ehrung. Es wurde im Frühling fertiggestellt und ist ebenfalls ein Projekt der Dransfeld Architekten. Das neue Haus der Familie Weber wird mit dem «PlusEnergieBau»-Diplom geehrt. Plus Energie deswegen, weil das Haus übers Jahr gerechnet 3900 Kilowattstunden mehr Solarstrom produziert als es verbraucht. Für das Ermatinger Architekturbüro ist es bereits die elfte Auszeichnung der Solar-Agentur Schweiz innerhalb der letzten 25 Jahre.

Eine nie gesehene Kombination

Zusätzlich zur Sanierung wurden ein Umbau und ein Anbau geplant. Letzterer dient nun als «Kraftwerk» für die Heizung und die Warmwasserzufuhr des gesamten Hauses. An der Südfassade des Anbaus wurde eine speziell konzipierte solarthermische Anlage angebracht. Diese nimmt nebst der Solarenergie auch die Wärme der Sonne auf und leitet sie in den Heizkreislauf weiter. Das mache sie noch effizienter als die herkömmlichen Solaranlagen. Überschüssige Wärme wird zurück an die Erdsonde der Wärmepumpe geleitet. Doch anspruchsvoller als der Neubau seien die umfassenden Arbeiten am Altbau gewesen. Dransfeld sagt:

«Um den Minergie-A-Standard zu erlangen, muss eine gewisse Luftdichtigkeit gewährleistet sein. Eine Anforderung, die in einem 400 Jahre alten Haus nicht ganz leicht zu erfüllen ist.»

Das Ermatinger Mesmerhaus mit Anbau und Beiz im Untergeschoss. (Bild: Andrea Stalder)

Das ursprüngliche Budget sei um ganze zehn Prozent überschritten worden, wie Dransfeld erklärt. Es habe sich dennoch gelohnt den Mehraufwand in Kauf zu nehmen, denn so habe man für diese Konstellation von Denkmal, modernem Neubau und Energieeffizienz ein Vorzeigebeispiel realisieren können, wie es sonst in der Schweiz sehr selten zu finden sei.

Regionale Arbeit, die sich zeigen lässt

Rund zwei Drittel der Arbeiten seien von Ermatinger Unternehmen ausgeführt worden und über 95 Prozent von Betrieben in der engeren Region. «Dies zeigt, dass man nicht zwingend Arbeiter von ausländischen Firmen engagieren muss, um anspruchsvolle Bauprojekte fertigzustellen», sagt Dransfeld. Das Haus sei bereits in der Bauphase auf grosses Interesse gestossen.