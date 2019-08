Weltrekord in Strohwilen: Grösster Holzdackel vor dem Feuer gerettet

50 Dackel, über 200 Besucher und ein Weltrekord trafen am 31. Juli am Burning-Ass-Festival in Strohwilen zusammen. Der Anlass wird alljährlich vom Thurgauer Arschkartenclub organisiert. Dieses Jahr lockte das Festival auch den Inhaber eines deutschen Dackelmuseums an.