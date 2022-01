Weltneuheit «Die erste ihrer Art»: Der Märstetter Matthias Gubler hat eine Hybridklarinette erfunden Instrumentenreparateur Matthias Gubler tüftelt gerne. So hat er eine Hybridklarinette erfunden, die aus Holz und einem Metallharz besteht. Das Resultat: ein weicher Klang mit direkter Ansprache. Das Instrument ist eine Weltneuheit und es wurde schon 30-mal bestellt, obwohl die Klarinette noch gar nicht auf dem Markt ist.

Matthias Gubler mit der Hybridklarinette, die aus braunem Cocobolo-Holz gefertigt ist, und Milan Rericha, der eine normale Klarinette aus Grenadill-Holz hält. Bild: Mario Testa

Die Hybridklarinette. Sie ist eine Weltneuheit. Ein klassisches Holzinstrument, das in seiner neuen Form nicht mehr nur aus Holz, sondern auch aus einem Harz mit Metall besteht. Die Wiege dieser Weltneuheit liegt im Thurgau und ihre Geschichte beginnt mit einem Mann aus Märstetten.

Wer an der Gaswerkstrasse in Weinfelden das Blaswerk Haag betritt, entschwindet in einer Welt der Musik und der Instrumente. Es ist der Arbeitsort von Instrumentenreparateur Matthias Gubler. Auf seinem Arbeitstisch liegen unzählige kleine Schraubenzieher, Zangen, Fläschchen und Döschen mit Fetten, Ölen oder Klebern, kleine runde Zapfen aus Kork oder einzelne Klappen von Instrumenten aus Metall.

Täglich prüft, flickt und verbessert er Querflöten, Saxofone und Klarinetten. Doch nicht nur. Matthias Gubler ist auch Erfinder und Tüftler. Und: Er ist mit Leib und Seele selber Klarinettist. Seit Jahren schon entwickelt der gelernte Schreiner Zusatzelemente für Klarinetten aus Holz.

Ihm geht es um Klang, Ansprache oder Ausdruck. Es ist eine diffizile und emotionale Welt, die ausserhalb der Musikwelt nicht ganz einfach zu verstehen ist. In Gublers Welt der Musik gibt es eine eigene Sprache und Ausdrucksweise. Am Ende seiner Tüftelei sind die Ergebnisse auch nicht zwingend messbar, eher hörbar und für die Musiker vor allem fühlbar.

Das Cocobolo-Holz besticht mit seinem Klang

«Die Hybridklarinette besteht aus Cocobolo-Holz und ist mit einem Harz mit Metallteilchen ausgegossen», sagt Matthias Gubler. Ihre Superkraft versteckt die Klarinette also in ihrem Inneren. Das exotische Holz aus Mittelamerika wird im Instrumentenbau immer wieder verwendet, denn es besticht mit einem weichen Klang. «Das Problem ist die Ansprache, die Präsenz im Klang fehlt», sagt der Instrumentenreparateur.

Cocobolo-Holz Cocobolo, auch Rio Palisander genannt, ist wie das afrikanische Grenadill ein sehr hartes Holz. Die Farbe variiert von gelblich bis rötlich. Hauptsächlich in Mexiko und Nicaragua kommt es vor, aber auch in Guatemala, El Salvador, Costa Rica und Panama. Die Vorkommen sind begrenzt, was das Holz zu einem sehr seltenen und begehrten Rohstoff macht. Es wird von Umweltschutzorganisationen auch als gefährdet eingestuft. (sba)

Die Hybridklarinette, gefertigt aus Cocoboloholz, das ihr einen weichen Klang beschert. Bild: Mario Testa

Grenadill ist noch härter als Cocobolo und wird normalerweise für den Klarinettenbau verwendet. Es gibt ihr das typische dunkle Aussehen. Gubler aber ist ein Tüftler. Seit Jahren schon fertigt er eigene Birnen – der oberste Teil des Klarinettenkorpus – und auch Becher, die zuunterst an der Klarinette zu finden sind. «Ich habe dann angefangen, mit Harz und Metall zu experimentieren.» Am Ende habe er einige Klarinettenbirnen geschaffen, die aussen aus dem weicheren Cocobolo Holz und innendrin mit dem Harz ausgegossen waren.

Profiklarinettist Milan Rericha spielt auf der Hybridklarinette. Bild: Mario Testa

«Ich habe die Birnen mit Harzen ausgegossen, die verschiedene Metallzusammensetzungen hatten», erklärt Gubler die Vorgehensweise. Die nummerierten Birnen schickte er nach Tschechien zu Milan Rericha. Der Profiklarinettist ist auch Klarinettenbauer. In seiner Firma RZ-Klarinetten werden die Hybridklarinetten auch gebaut. «Ich habe die Birnen ausprobiert und sie auch anderen Profis zum Spielen gegeben», sagt Rericha. Man sei auf einen Favoriten gestossen und nur schon eine Hybridbirne habe den Klang der Klarinette komplett verändert, erzählt der Tscheche. Seither verkauft Gubler die Hybridbirnen in die ganze Welt.

Aus zwei Stücken Holz entstand die Weltneuheit

«Dann habe ich zwei Stück Cocoboloholz ergattert, die in der Grösse eine ganze Klarinette ergeben», sagt der 61-Jährige. So habe er sich daran gemacht, die viereckigen Holzstücke zu drehen und zu bohren. Am Ende goss er sie mit dem Metallharz aus und schickte sie in die RZ-Manufaktur nach Graslitz, einer berühmten Instrumentenbauerstadt, um die Klarinette fertigzustellen. Das Resultat war nun diese Woche erstmals im Thurgau. «Fertig gebaut wurde sie schon im November», sagt Milan Rericha.

So wie die Holzteile links hat sie Matthias Gubler nach Tschechien geschickt. Selbst gedreht und mit dem Harz ausgegossen. Die Manufaktur hat die Klarinette fertig gebaut. Am Ende ist das helle Metallharz im Innern der Klarinette gut zu sehen. Bild: Mario Testa

Einen Tag nach Fertigstellung habe er sie in eine Probe mitgenommen, um sie auszuprobieren. «Am Ende habe ich auf dieser Klarinette das Konzert gespielt. Sie war einfach so gut zu spielen», schwärmt Rericha. Die Klarinette habe eine direkte Ansprache, ermögliche Spontaneität im Spiel und der Klang sei sehr elegant.

Aus dem Schwärmen kommen die beiden Klarinettisten gar nicht mehr raus. Und offenbar wollen diese Weltneuheit aus dem Thurgau auch andere spielen. Denn obschon es erst eine einzige Hybridklarinette gibt, wurde sie bereits 30-mal bestellt. Kostenpunkt in der Schweiz: 5600 Franken. Das ist im höheren Preissegment, aber immer noch günstiger als Klarinetten anderer Hersteller. «Diese Klarinette ist die erste ihrer Art. Sie hat den weichen Klang des speziellen Holzes und dennoch eine sehr hohe Präsenz. Sie strahlt, stützt den Klarinettisten beim Spiel und das Piano sowie die Töne in der hohen Lage sind unglaublich», sagt Matthias Gubler.