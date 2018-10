Weltneuheit Bio-Magenbrot kommt aus dem Thurgau

Die Martin Confiserie Manufaktur blickt auf eine über 30-jährige Firmengeschichte zurück. Gegründet von Ursula und Fritz Martin im Jahre 1983 wird heute das Unternehmen in der zweiten Generation von Oliver Martin in Zusammenarbeit mit drei weiteren Gesellschaftern und Freunden geführt. Der Betrieb entwickelte sich anfänglich von der Herstellung und dem Verkauf von Soft-Ice hin zu einem vielfältigen Angebot an Confiserie-Produkten, die an Märkten, Messen und im Detailhandel oder in der Gastronomie verkauft werden. Im Jahre 2006 wurde aufgrund des fortlaufenden Wachstums, das eigens neu erstellte Geschäfts- und Produktionsgebäude in Leimbach bezogen. Danach folgten weitere Entwicklungsschritte in der Produktion. Etwa die Herstellung von italienischem Gelato, Soft-Ice und Frozen Yoghurt. Diese ständige Unternehmensexpansion führte dazu, dass in den Jahren 2016 bis August 2018 das bestehende Geschäfts- und Produktionsgebäude erweitert werden musste. Zugleich wurden neu installierte Produktionsanlagen für das Bio-Magenbrot in Betrieb genommen und auswärtige Lagerfläche angemietet. (sba)