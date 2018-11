Weiterer Schritt zur Studienreife 108 Maturaarbeiten haben die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen am Wochenende an der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen präsentiert. Inka Grabowsky

Olivia Fleischmann tanzt einen Protestsong. (Bild: Inka Grabowsky)

«Die thematische Vielfalt ist immer wieder erstaunlich», sagt Lorenz Zubler, Rektor der Pädagogischen Maturitätsschule (PMS) in Kreuzlingen. «Die jungen Leute sind völlig frei in der Auswahl, solange sie einen Referenten finden. Sie müssen nur beweisen, dass sie selbständig ein Thema bearbeiten und eine wissenschaftliche Arbeit dazu verfassen können.» Vielen Ergebnissen merkt man an, dass die Autoren sich für den Lehrerberuf interessieren, auf den ihre Schule sie vorbereitet. Da geht es um pädagogische Kriterien für ein Bilderbuch, stotterfreundlichen Unterricht oder Massnahmen gegen Desinteresse am Schulstoff.

Gian-Luca Raubart hat die Sprachsituation an der PMS analysiert: „Wir haben hier eine autoritäre Diglossie», konstatiert er. «Untereinander sprechen die Schüler Schweizerdeutsch. Sobald ein Lehrer involviert ist, wechseln sie auf Hochdeutsch.»

Viel Sport und Kunst

Da die PMS mit der Kunst- und Sportklasse begabten Jugendlichen den Schulabschluss bei relativ freier Zeiteinteilung ermöglicht, gibt es hier grosses Interesse an Kunst und Sport. So entstanden Arbeiten zu Depressionen im Leistungssport, computergestütztem Scouting im Volleyball oder zu Triathlon-Training und der Behandlung von Muskelbeschwerden. Die kreativen Matura-Anwärter fotografierten, filmten, malten, komponierten oder schrieben einen eigenen Roman. Olivia Fleischmann choreografierte einen Tanz zur Minimierung der Regenwald-Abholzung im Amazonas Gebiet. Dazu übersetzte sie einen Protestsong in ihre Körpersprache.

Wissenschaft kann Spass machen

Nicht einmal vor hochkomplexen Themen schrecken die Schüler zurück: Sie untersuchten das Potenzial von Krypowährungen oder der Blockchain, das Klonen von menschlichen Zellen oder die Spektroskopie von Sternen. Andere Kandidaten machten ihr Hobby zum Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit.

Benjamin Sachweh hat sich «Escape Rooms» verschrieben. Er erfand passende Rätsel und baute schliesslich im Keller des alten Klostergebäudes einen veritablen Karzer, aus dem Spieler nur herauskommen, wenn sie unter Beweis stellen, dass sie in der Schule gut aufgepasst haben. Sie müssen im Team die Aufgaben lösen, um zu Codes zu kommen, die ihnen ein Zahlenschloss nach dem nächsten öffnen. «Die Rätsel müssen eine gute Struktur haben, und sie müssen den Besuchern Spass machen», sagt Benjamin Sachweh. Noch bis zu den Weihnachtsferien kann man seinen Escape Room ausprobieren.