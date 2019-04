Weinfelder Service Club Kiwanis zeigt mit Schokolade Herz für Sozialhilfeempfänger

(mte) Die Kiwanis-Mitglieder wissen bis zuletzt nicht, wer die Empfänger ihrer Osterpäckli sind. «Da arbeiten wir mit dem Sozialamt Weinfelden zusammen», sagt Heinz Schadegg. «Uns ist ganz wichtig, dass die Anonymität der Empfänger gewährt bleibt.» All die Pakete, die die Kiwanis-Mitglieder am Freitag in der Werkstatt von Schadeggs Holzbaufirma in Amlikon verpackt haben, haben nur Nummern darauf – und die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. So wird die richtige Anzahl Kinogutscheine eingepackt, Osterhasen gibt es pro Paket immer einen. Für die korrekte Adressierung ist Daniela Wehrli zuständig, sie ist stellvertretende Leiterin des Sozialamts. «Ich habe die Pakete mit Nummern versehen und der Anzahl Personen im Haushalt. Erst wenn sie fertig verpackt sind, adressiere ich die Pakete. So erfahren die Kiwanis-Mitglieder keine Namen der Empfänger.» Verteilt werden die Pakete dann mit der Post, so bleibt die Anonymität gewährt.