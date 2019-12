Weinfelder Schüler turnen bald in einer frisch sanierten Gütti

Weinfelden schafft mehr Spielraum für die Sportanlage Güttingersreuti

Am Informationsabend vom Montagabend haben Gemeinderat Valentin Hasler und Planer Matthias Wieser das Konzept Güttingersreuti 2020 vorgestellt. Bei den Zuhörern kommt es gut an. Am Donnerstagabend findet eine zweite Infoveranstaltung statt.