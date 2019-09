Weinfelder Parlament empfiehlt dem Volk ein Ja für den Ortsbus

Nebst Ortsbus wurde über die Motion Energiefonds diskutiert. Sechs Parlamentarier haben vom Stadtrat eine Antwort auf die Fragen verlangt, ob die Fördergelder so ausbezahlt werden, dass ein Teil davon wieder in Weinfelden investiert wird, und ob auch der Aktivverkehr mit den Fondsgeldern gefördert werde. Mit der Antwort des Stadtrats war Reto Frei (GP), einer der ­Motionäre, nicht zufrieden. Der Stadtrat habe einiges in der Motion falsch verstanden und deshalb nicht zufriedenstellend beantwortet. Frei hält fest: «Es braucht nur geringfügige Veränderungen am Reglement.»

Die Parlamentskollegen können die Motionäre vor allem mit der Unterstützung des Aktivverkehrs überzeugen. Fritz Streuli (SP) und Lukas Madörin (EDU) plädieren für die Motion, weil es der Umwelt und den Bürgern zugutekomme. Mit 14 Ja-Stimmen wird die Motion für erheblich erklärt und geht nun zur weiteren Bearbeitung in den Stadtrat. (sba)