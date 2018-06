Weinfelder Gemeindepräsident tritt zur Wiederwahl an

Von den sechs Weinfelder Gemeinderäten treten fünf zu den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr an. Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, hat einzig Walter Strupler (SVP) erklärt, dass er nicht mehr zur Wahl antreten wird. Thomas Bornhauser (FDP, seit 2007), Hans Eschenmoser (SVP, seit 2010), Valentin Hasler (CVP, seit 2010), Veronica Bieler-Hotz (CVP, seit 2011) und Ursi Senn-Bieri (SP, Seit 2011) treten zur Wiederwahl an. Der erste Wahlgang findet am 10. Februar 2019 statt. Weitere Kandidaturen, die auf den Wahllisten erscheinen sollen, können bis am 17. Dezember eingereicht werden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 31. März statt. (mte)