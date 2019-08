Weinfelder Fotoclub: Jubiläum aber keine Ausstellung

Der Fotoclub Weinfelden wurde am 19. November 1979 gegründet. Heute zählt der Verein gut 50 Mitglieder. Zweck des Vereins ist die Förderung von Fotointeressierten in technischen und künstlerischen Aspekten. Er veranstaltet Kurse und regt den Gedankenaustausch unter den Mitgliedern an. (mte)

Hinweis www.foto-club.ch