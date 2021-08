Weinfelden Zwei Pensionäre wagen ein neues Abenteuer im «Pulcinella» Herbert Buschta und René Eckenfels wirten neu im bekannten Weinfelder Restaurant. Sie wollen weiterhin hochstehende Speisen anbieten und erweitern das Angebot um Grillspezialitäten. Um den Umbau des Hauses kümmert sich DJ Mr. Da-Nos.

Die neuen Wirte im «Pulcinella» sind René Eckenfels (links) und Herbert Buschta (rechts). Sie pachten das Lokal von Markus Neff (mit Kravatte) – für den Umbau zuständig ist Roland Bunkus, besser bekannt als DJ Mr. Da-Nos. Bild: Reto Martin

Vom Ruhestand wollen Herbert Buschta und René Eckenfels nichts wissen. Obwohl beide die Pensionierung längst geniessen könnten, wollen sie nochmals ein Projekt wagen: Sie übernehmen das Restaurant Pulcinella in Weinfelden. Nachdem Enzo Peluso in Pension ging, suchte die Eigentümerin Kingshouse Immobilien AG geeignete Nachfolger. In Herbert Buschta hat sie nun einen neuen Mieter und Wirt gefunden.

Buschta und Eckenfels kennen sich seit etwa einem Jahr. Kennen gelernt haben sie sich im «Kehlhof» in Salmsach, welches Buschta bis vor kurzem noch führte. Täglich stehen sie in Kontakt, stundenlange Gespräche würden sie führen und zig Ideen hätten sich noch in petto, erzählen die beiden. Doch sie wissen auch: Was Peluso im «Pulcinella» jahrelang gemacht hat, funktionierte. «Wir wissen, dass es guter Nährboden ist, deshalb haben wir uns für die Pacht beworben», sagt Herbert Buschta. Doch alles gleich soll es auch nicht sein.

Koch Herbert Buschta. Bild: Reto Martin

«Wir werden die italienischen Speisen ergänzen mit unserem Steakhuus-Konzept.»

Denn Buschta besitzt einen sogenannten Beefer, also einen Ofen, der mit Gas bis 800 Grad heizt. «Das Fleisch muss nur ganz kurz gebraten werden und bleibt so wunderbar saftig», sagt René Eckenfels. Es sei einer der Gründe, warum er stets zu Buschta ins Restaurant Kehlhof ging. Das Fleisch lockte ihn. Und damit wollen sie auch ihre Gäste in Weinfelden ab dem 3. September beglücken.

Gehobene Küche

Bis dahin soll im Restaurant noch einiges aufgefrischt werden, sagt Markus Neff, Verwaltungsrat der Kingshouse Immobilien AG, der das Haus an der Wilerstrasse 8 gehört. «Uns hat das Konzept von Buschta und Eckenfels überzeugt. Wir wollten keine Pizzeria im ‹Pulcinella›, sondern weiterhin eine gehobene Küche», sagt Neff, der von vielen Interessenten erzählt, die das «Pulcinella» gerne übernommen hätten. Die spezielle Kombination betrachtet er als eine Art Start-up-Idee, die man als Vermieter auch mutig unterstützen sollte. Des Weiteren sei ein langjähriges Mietverhältnis abgeschlossen worden, sagt Neff.

Markus Neff, Verwaltungsratspräsident Kingshouse Immobilien AG. Bild: Reto Martin

Angesprochen auf das Alter seiner neuen Mieter, entgegnet er: «Das haben wir auch gemeinsam besprochen und eine familiäre Nachfolge ist absehbar.» Die Gastronomie sei zudem eine harte Branche, Wirte mit Erfahrung seien seiner Meinung nach im Vorteil. Auch der Mietvertrag wurde coronatechnisch ergänzt. Buschta ist das wichtig, da Corona in seiner Tätigkeit in Salmsach eine grosse Herausforderung war. Von Corona wollen sich die beiden Freunde jedoch nicht unterkriegen lassen. «Wir wollten beide nochmals etwas Neues wagen», sagt Buschta.

Kultur und Wein im Restaurant

Eckenfels und Buschta wollen aber nicht nur mit ihrem Beefer überzeugen. Einer ihrer Köche habe in einem italienischen Restaurant gearbeitet und könne ebenfalls feine Spezialitäten zubereiten. «Wir überlegen uns auch, ob wir noch eine Enoteca im Restaurant einbauen», sagt Eckenfels. Wein soll in jedem Fall eine Rolle spielen. Eine Mitarbeiterin im Serviceteam ist zudem Sommelière. Und: Eckenfels hat einst in Basel das mittlerweile berühmte Konzept «Jazz in der Küche» aufgezogen und will allenfalls auch Jazz oder andere kulturelle Leckerbissen nach Weinfelden bringen.

Wirt René Eckenfels. Bild: Reto Martin

«Weinfelden hat eine hervorragende Gastronomie», sagt Buschta. Eckenfels ergänzt: «Die Dichte und Qualität ist einmalig im Thurgau.» Markus Neff sieht das Konzept der beiden als gute Ergänzung zur bestehenden sehr guten Gastronomie in Weinfelden und hofft, dass das Restaurant weiterhin auch Geschäftskunden anzieht und der hohe Standard von Enzo Peluso weiter besteht. «Als Vermieter muss man auch etwas Mut haben, neuen Ideen eine Chance zu geben», sagt Neff.