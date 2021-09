Weinfelden Wenn der Stadtpräsident schraubt und bohrt: 200 Stadtbänkli werden an die Gewinner verteilt Am Wyfelder Fritig haben das Gewerbe und die Stadt ihre Stadtbänkli an die Gewinner verteilt. Stadtpräsident hat sinnbildlich für die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gewerbe sein Stadtbänkli selbst zusammengeschraubt.

Weinfeldens Stadtpräsident Max Vögeli schraubt sein Bänkli mit kundiger Hilfe von Lehrling Silvan zusammen. Bild: Sabrina Bächi

«E glatti Idee.» So bezeichnet Stadtpräsident Max Vögeli das, was sich am Freitagabend auf dem Marktplatz abspielt. Geschäftiges Treiben herrscht und es wird nicht nur getrunken und gegessen, sondern auch gebohrt und gehämmert. Schon lange ist klar, dass die rund 200 Gewinner der Stadtbänkli-Aktion ihr eigenes Bänkli am Wyfelder Fritig im September abholen können.

Was jedoch niemand wusste: Die Bänkli gibt es nur in Einzelteilen und die Lehrlinge in der Open-Air-Werkstatt nebenan warten bereits auf die neuen Beisitzer, um ihnen beim Zusammenbau zur Hand zu gehen.

David Keller, Zentrumsförderung Weinfelden Bild: Monika Wick

«Rund 387 Wettbewerbskarten sind bei uns eingegangen», sagt David Keller von der Zentrumsförderung. 200 von ihnen besitzen nun ein eigenes Bänkli, das man an öffentlichen Orten oder bei sich Zuhause aufstellen kann. «Wer will, darf es auch anmalen», sagt Heinz Schadegg, der die Zusammenarbeit zwischen Stadt und den Holzbetrieben, die die Bänkli fertigten, koordinierte.

Heinz Schadegg, Gewerbe Weinfelden Bild: Andrea Stalder

Gewerbe liess Bänkli von Schülern bemalen

Die Weinfelder Gewerbetreibenden haben genau das gemacht. Oder besser gesagt, bei vier Schulklassen in Auftrag gegeben. «Wir haben ihnen dafür einen Zustupf von 400 bis 600 Franken gegeben», sagt Schadegg. In einem Wettbewerb wurden die schönsten Bänkli auserkoren, erzählt er, während Stadtpräsident Max Vögeli sein eigenes Bänkli zusammenschraubt.

«Ich finde es toll, dass elf Lehrlinge bei dieser Aktion beteiligt sind», sagt Vögeli. «Meine Arbeit hier beim Zusammenschrauben ist sinnbildlich für die Zusammenarbeit zwischen Stadt und dem Weinfelder Gewerbe.»