Weinfelden Weinfelder SVP scheitert mit Antrag auf Steuersenkung der Sekundarschulgemeinde An der Versammlung vom Mittwochabend folgen die Stimmberechtigten allen Anträgen der Behörde. Trotz abgelehnter Steuersenkung dürfte diese nun aber schon im nächsten Jahr kommen, anstatt wie geplant erst 2024.

An der Versammlung der Sekundarschulgemeinde Weinfelden sind die Stühle im Rathaus fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Bild: Mario Testa

Die Stühle im Weinfelder Rathaussaal reichen grad so knapp für alle Interessierten, die am Mittwochabend den Weg an die Versammlung der Sekundarschulgemeindeversammlung finden. 80 Stimmberechtigte sind anwesend. «Es ist klar, da läuft sonst nicht so viel und so kommt man wenigstens an die Schulgemeindeversammlung», sagt Schulpräsident Thomas Wieland zur Begrüssung, der sich über das grosse Interesse freut.

Ein Kredit für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Pestalozzi-Areals über 150'000 Franken und einer zur Sanierung der Hauswartswohnung im Thomas-Bornhauser-Schulhaus für 380'000 Franken werden fast einstimmig gutgeheissen. Die Festlegung des Steuerfusses für das Jahr 2022 sorgt aber für Diskussionen. Die Schulbehörde will den Steuerfuss bei 27 Prozent belassen und so ein Defizit von 815'000 Franken erreichen, um das Eigenkapital abzubauen. Das geht Vertretern der SVP zu wenig weit.

«So kann das Eigenkapital nicht abgebaut werden»

Wie schon im Vorfeld angekündigt, stellt Stadtparlamentarier Stefan Wolfer den Antrag auf eine Steuerfussreduktion um zwei Punkte auf noch 25 Prozent. «Das Eigenkapital beträgt über sechs Millionen Franken. Damit hat die Sekundarschulgemeinde Weinfelden eine extrem hohe Eigenkapitalquote von rund 60 Prozent», sagt er einleitend zu seinem Antrag. «Man weiss, dass die Rechnung der Stadt deutlich besser abschliesst, und das wird auch bei der Sekundarschulgemeinde so sein. Damit wird der geplante Eigenkapitalabbau nicht eintreten.»

Stefan Wolfer, Stadtparlamentarier SVP und Antragsteller. Bild: PD

Da für die nähere Zukunft keine grösseren Investitionen anstehen, sei es an der Zeit, das Eigenkapital abzubauen. Und das könne nur mit der beantragen Steuerfussanpassung erreicht werden. «Mittel- und langfristig braucht es wieder mehr Mittel, das ist so», sagt Stefan Wolfer. Aber die Bevölkerung habe bewiesen, dass sie der Schule das Geld auch zuspricht, wenn sie es braucht.

«Dann bin auch ich der Erste, der wieder eine Steuererhöhung verlangt.»

Thomas Wieland gibt Stefan Wolfer im Grossen und Ganzen sogar recht, gibt aber zu bedenken: «Wir rechnen in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Klassen. Und das neue Beitragsgesetz macht uns Sorgen, es muss sich zuerst einpendeln. Deshalb stehen wir nun in einer Stabilisierungsphase und haben eine Steuersenkung erst für 2024 geplant.»

Steuersenkung kommt früher bei gutem Rechnungsabschluss

Er stellt aber in Aussicht, die geplante Steuersenkung vorzuziehen, sollte die Rechnung erneut viel besser ausfallen als prognostiziert.

«Wenn wir das Minus nicht machen, werden wir sicher überlegen, die Steuersenkung schon 2023 zu bringen.»

Fritz Streuli, Stadtparlamentarier SP. Bild: PD

SP-Stadtparlamentarier Fritz Streuli entgegnet Antragsteller Stefan Wolfer in der anschliessenden Diskussion: «Wer von uns würde privat in der jetzigen Situation sein Einkommen reduzieren? Corona macht unsicher und auch der Zinsanstieg wird uns beschäftigen.» Er sei daher gegen den Senkungsantrag, welcher das Defizit für die Schule auf fast 1,6 Millionen verdoppeln würde, jedem einzelnen in der Steuerrechnung aber gerade mal 0,7 Prozent Erleichterung bringe.

Auch SVP-Stadtparlamentarier Manuel Strupler meldet sich zu Wort. «Man muss den Betrieb gewährleisten, aber nicht für die Zukunft sparen. Das ist das System der Steuern.» Wenn man das Geld brauche in der wichtigen Aufgabe der Bildung, dann sei auch er bereit, wieder mehr zu zahlen. «Aber dann muss man auch fair sein und den Steuerfuss anpassen, wenn es geboten ist», sagt Strupler.

Mit ihrem Antrag scheitert die SVP dann aber deutlich mit 20 Ja- zu 56 Nein-Stimmen. Die Stimmberechtigten unterstützen die Behörde in ihrer Strategie und bewilligen den gleichbleibenden Steuerfuss mit 63 Ja- zu neun Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen. Das Budget bewilligen sie mit nur einer Gegenstimme.

Möglich machen, was möglich ist

Thomas Wieland, Präsident der Sekundar- und der Primarschulgemeinde Weinfelden. Mario Testa

Schulpräsident Thomas Wieland betont an der Versammlung, dass die Schulbehörde und die Schulleiter trotz der angespannten Coronasituation versuchen, einen möglichst geordneten Schulbetrieb durchzuführen. «Wir versuchen möglich zu machen, was möglich ist.» Gerade die Durchführung der Skilager oder auch der Bochselnacht, wenn auch in kleinerem Rahmen, sei für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig.

«Der Zusatzaufwand lohnt sich. Diese Erlebnisse bleiben den Kindern, von denen werden sie noch lange zehren.»