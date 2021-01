Weinfelden Mehr Bücher für die Kinder: Weinfelder Primarschulen bauen die Bibliotheken aus Dank einer intensiveren Zusammenarbeit mit der Regionalbibliothek Weinfelden will die Schulbehörde das Medien-Angebot in den Primarschulhäusern erweitern und die Abläufe vereinheitlichen.

Primarschüler im Schulzentrum Paul-Reinhart nützen die Leseecke in ihrer Bibliothek. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 8. Januar 2021)

In den Primarschulzentren Martin-Haffter und Paul-Reinhart gibt es eine Bibliothek, im Elisabetha-Hess hingegen nicht. Die dortigen Schülerinnen und Schüler gehen jeweils in die Regionalbibliothek, um sich Comics, Bücher oder Filme auszuleihen. «Die Wegstrecke für die Schülerinnen und Schüler haben wir bei der Planung etwas unterschätzt», sagt Schulpräsident Thomas Wieland. Deshalb soll auch im Schulzentrum Elisabetha-Hess noch eine Bibliothek entstehen und die Zusammenarbeit mit der Regionalbibliothek ausgebaut werden.

Thomas Wieland, Schulpräsident Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Wir planen einen Bibliothekenverbund. So könnten wir das Angebot in den beiden bestehenden Bibliotheken in den Schulhäusern ausbauen und auch im Elisabetha-Hess noch eine einrichten», sagt Wieland. Die Lesekompetenz und der Umgang mit Medien seien wichtige Grundlagen fürs Leben der Kinder.

«Wir möchten auch eine Rotation der Medien unter den Schulhäusern einführen, was zu einer grösseren Vielfalt führen würde.»

Die Administration der Ausleihungen und des Medienbestands würden künftig von den Profis der Regionalbibliothek geführt. Somit würde sich der Aufwand für die Bibliotheken-Betreuerinnen in den Schulhäusern reduzieren.

Lehrpersonen führen derzeit eigene kleine Bibliotheken

Eva Noger, Schulleiterin des Primarschulzentrums Elisabetha-Hess, freut sich auf die Neuerungen. «Aktuell ist es so, dass jede Lehrperson für ihre Kinder Lesestoff im Klassenzimmer hat. Dazu kommen regelmässige Besuche in der Regionalbibliothek. Je nach Alter unterschiedlich oft.» Dank Boxen zu verschiedenen Themen, die bei der Regionalbibliothek bestellt werden können, sei das Angebot auch für die Lehrpersonen gut.

Eva Noger, Schulleiterin Elisabetha-Hess. Bild: Mario Testa

Trotzdem verspricht sich Noger eine deutliche Verbesserung, wenn auch in ihrem Schulhaus eine Bibliothek eingerichtet würde. «Es gibt bei uns genug Platz, um noch Gestelle mit Büchern zu installieren. Und da all unsere Fluchtwege ausserhalb des Schulhauses sind und direkt zugänglich von den Zimmern, wäre eine Bibliothek in einem der Gänge oder bei der Sitzecke auch feuerpolizeilich keine Gefahr.»

Bibliothek mit Sitzecken

Im Schulzentrum Paul-Reinhart gibt es eine schöne Bibliothek, etwa so gross wie ein Schulzimmer. Alle Klassen des Schulhauses können dort vorbeigehen und die Kinder können in den verschiedenen Sitzecken Bücher und Comics lesen. Trotzdem verspricht sich auch die dortige Schulleiterin Katrin Zürcher eine Verbesserung, sollte die Zusammenarbeit mit der Regionalbibliothek ausgebaut werden.

Katrin Zürcher, Schulleiterin Paul-Reinhart. Bild: Mario Testa

«Dank der künftig verstärkten Zusammenarbeit wird die Auswahl sicher grösser.»

Auch heute schon könnten die Kinder auch in die Regionalbibliothek gehen. «Aber bis jetzt besteht keine Zusammenarbeit, und die streben wir an. Wir haben ein eigenes Ausleihsystem – betreut von Lehrpersonen – und das ist noch nicht verknüpft mit der Regionalbibliothek. Dies ist eines der Ziele des Projekts.»

Beratung von Profis

Im Schulzentrum Martin-Haffter freut sich Schulleiter Jean-Philippe Gerber auf die künftige Bibliothek im Ersatzneubau. «Wir haben bei der Planung auch die Beratung des Schweizer Bibliothekendienstes einfliessen lassen», sagt er. «Wir haben jetzt schon im bestehenden Schulhaus eine schöne Bibliothek. Aber den Bestand können wir dank des Neubaus und Austausches mit der Regionalbibliothek und den anderen Schulbibliotheken vergrössern.»

Jean-Philippe Gerber, Schulleiter Martin-Haffter. Bild: Mario Testa

Der Gang zur Regionalbibliothek mit der Klasse stehe den Lehrpersonen heute schon frei. «Das wird aber sehr unterschiedlich genützt», sagt Gerber.

«Eine Zusammenarbeit wäre also sicher ein Gewinn. Sie wäre zeitgemäss, fortschrittlich und führt zu einer Bündelung der Ressourcen.»

In den kommenden Wochen werden die Schulleiterinnen und der Schulleiter mit der Schulbehörde und den Verantwortlichen der Regionalbibliothek weiter Besprechungen führen, wann und wie es mit der verstärkten Zusammenarbeit losgehen kann.