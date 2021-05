Agro Marketing Thurgau geht digital



Das 9. Ostschweizer Food Forum findet am 27. Mai 2021 in Weinfelden oder gleichzeitig im Netz statt. Da nur 50 Personen zugelassen sind, erhoffen sich die beiden Organisatoren Agro Marketing Thurgau AG und das Kompetenznetzwerk Ernährung auf diese Art trotzdem zahlreich Interessierte zu erreichen. «Unser Thema lautet Digitalisierung», sagt Simone May von Agro Marketing Thurgau AG. «Digitalisierung - Same, same but different» ist der Titel des Forums. Natürlich bezieht sich die Digitalisierung auf den Ernährungsbereich, ist aber gleichzeitig auch passend um im Bereich Veranstaltungskonzepte neue Wege zu gehen, was beim neunten Ostschweizer Food Forum passiert. Es findet vor Ort und im Netz statt. Dank eines Streams ist es möglich, von zu Hause aus an der Diskussion im Saal teilzunehmen. Der Stream dauert von 13.30 bis 17 Uhr.

www.foodforum.ch