Weinfelden Weinfelden: Ein überdeutliches Ja für die Volksinitiative «Bankstrasse» Mit fast 64 Prozent Zustimmung nimmt die Weinfelder Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Das Bankstrassen-Areal gehört uns allen» an. Stadtpräsident Max Vögeli will dem in einem Jahr neu zusammengesetzten Stadtrat die Aufgabe überlassen, eine Lösung zu erarbeiten.

Die Initianten stossen auf ihren Abstimmungserfolg an: Lukas Madörin (EDU), Cornelia Hauser (GP), Matthias Riggenbach (GLP), Martin Müller (GP), Peter Fretz (GLP), Marcel Preiss (GLP), Petra Merz (J&A), Fritz Streuli (SP) und Claudia Bieg (SP). Bild: Mario Testa

Bei den Initianten ist die Freude gross. Sie versammeln sich am Sonntagnachmittag in der Gartenwirtschaft von Lukas Madörin und stossen auf ihren Abstimmungserfolg an. «Wir haben schon bei der Standaktion gemerkt, dass die Leute unserer Initiative mehrheitlich positiv gegenüberstehen», sagt Mitinitiantin Claudia Bieg (SP).

«Wir haben mit der Standaktion, Plakaten und Flyern auch viel gemacht. Die Gegenseite hat nur einen Flyer verschickt.»

Mitinitiant gibt die Resultate des internen Tippspiels bekannt. Matthias Riggenbach (rechts) lag mit 60 Prozent Zustimmung am nächsten. Bild: Mario Testa

Am Sonntag haben die Weinfelderinnen und Weinfelder die Volksinitiative «Das Bankstrassen-Areal gehört uns allen» mit 63,8 zu 36,2 Prozent der Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,8 Prozent.

Auf eine so grosse Zustimmung haben noch nicht mal die Initianten selbst im internen Tippspiel gesetzt. Matthias Riggenbacher (GLP) war mit 60 Prozent noch der Optimistischste. «Irgendwann hab ich daran geglaubt, dass, wenn wir gewinnen, es eine hohe Zustimmung geben könnte», sagt er. «Es scheint ein Anliegen der Bevölkerung zu sein, dass sich die Stadt Gedanken für eine gute Lösung für das Areal macht.»

Viel Arbeit für den neuen Stadtrat

Stadtpräsident Max Vögeli überrascht das Ja nicht, eher die Höhe der Zustimmung zur Initiative. Er selbst wird sich jedoch kaum mehr mit dem Auftrag befassen, nun ein Projekt mit der Exekutive auszuarbeiten. «Die Volksinitiative gibt ein gemächliches Tempo vor. So wird sich der Stadtrat dann in der neuen Besetzung damit befassen», sagt er.

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Die Immobilienstrategie müsse nun überarbeitet, eine Zonenanpassung ins Auge fasst, dann über die Zwischennutzung entschieden und zu guter Letzt eine Vorlage präsentiert werden. «Ich hoffe einfach, dass es keinen zweiten Malerberg daraus gibt, weil man sich nicht einig wird», sagt er in Anspielung auf das Nachbargrundstück an der Bankstrasse, welches fast zwei Jahrzehnte ungenutzt blieb.

Ein multifunktionaler und flexibler Neubau

Martin Müller (GP), Mitinitiant der Volksinitiative, ist überzeugt, dass der Stadtrat den von der Initiative erteilten Auftrag – dem Stimmvolk innert fünf Jahren eine Vorlage für das Areal zu unterbreiten – erfüllen kann. «Eine Wettbewerbsjury gibt es ja schon. Man könnte sie weiterführen und ergänzen», sagt er. Wichtig ist ihm, dass so geplant werde, dass auf dem Areal eine multifunktionale Nutzung möglich werde. «Ein vielseitig nutzbares und anpassbares Erdgeschoss, darüber Büros und Wohnungen; diese Vorgaben müssten reichen für einen guten Wettbewerb», sagt Müller.

Das Areal Bankstrasse umfasst den ehemaligen Jugendtreff, das ehemalige Feuerwehrdepot und den ehemaligen Polizeiposten. Bild: Donato Caspari

Wichtig sei, dass der Stadtrat auch der Bevölkerung die Möglichkeit gebe, ihre Ideen und Wünsche für einen Neubau einzubringen. Aber auch die Initianten finden es sinnvoll, wenn das die Exekutive dann in neuer Besetzung in der neuen Legislatur ab 2023 an die Hand nimmt.