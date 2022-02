Weinfelden Wega-Spiel geht in die entscheidende Phase: Ein Spieleabend soll über die Produktion entscheiden Am 24. Februar wird im Café Famos der Prototyp des Wega-Spiels getestet. Läuft alles rund, geht das Spiel, welches drei Weinfelder erschaffen haben, in Produktion.

Die drei Erfinder des Wega-Spiels mit dem selbst gebauten Prototyp. Bild: Sabrina Bächi

Christoph Hartmann, Tobi Heer und Dario Iantosca haben gemeinsam ein Wega-Spiel erschaffen. Die Idee: Alle sollen die Wega zu sich nach Hause holen können und einen vergnügten Spieleabend mit Wega-Bähndli, Tierzelt und Halle 7 haben. Nach einem ersten Spieleabend am Wega-Donnerstag soll der Prototyp nun ein zweites Mal getestet werden.

Am 24. Februar soll dies am Spielabend im Café Famos so weit sein. «Die Grafiker haben ein Design erstellt und nun werden die Spielutensilien wie etwa die Aktions- oder Wegkarten produziert und an diesem Abend erstmals getestet», sagt Christoph Hartmann. Nach dem ersten Testabend sollte das Spiel nun keine Fehler mehr aufweisen und im Idealfall nach dem 24. Februar in die Produktion gehen.

So sehen die Wegkarten für das Spiel aus. Bild: PD/Joss & Partner

Viele Rückmeldungen nach dem ersten Testabend

Christoph Hartmann. Bild: Mario Testa

«Nach dem ersten Spielabend Ende September kamen viele Rückmeldungen», erzählt Hartmann. Man habe Änderungswünsche und Fehler angeschaut und besprochen.

«Jetzt geht es darum: Kommen alle draus und funktioniert das Spiel?»

Insgesamt hat es für den Spieleabend 24 Plätze, wovon aber einige an Personen gehen, die bereits das erste Mal dabei waren. «Wir wollen bewusst aber auch Spielneulinge dabei haben», sagt Hartmann. Dafür können sich alle Interessierten bei ihm unter info@derspielmann.ch bis am 19. Februar melden.

Das sind die Designs der Aktionskarten für das Wega-Spiel. Bild: PD/Joss & Partner