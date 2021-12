Das Parlament erklärt die Motion «Bericht Weiterentwicklung Mobilität» als nicht erheblich, da der Stadtrat in seiner Antwort einen Lösungsvorschlag unterbreitete, der den Parlamentariern mehr zusagt als der geforderte Bericht. So soll die Kommission Langsamverkehr in eine Fachkommission Mobilität überführt und mit weiteren Parlamentsmitgliedern bestückt werden. Es soll eine aktive Mitwirkung des Parlaments stattfinden. «Dies bricht zwar mit der Gewaltentrennung, ist bei diesem komplexen Thema aber angemessen», sagt Stadtrat Hans Eschenmoser. (sba)