Weinfelden Viele Fehlalarme halten die Feuerwehr Weinfelden auf Trab Im vergangenen Jahr ist die Feuerwehr Weinfelden zu insgesamt 76 Einsätzen ausgerückt. Fast die Hälfte davon waren Alarme von Rauchmeldern. Auf einen Brand traf die Feuerwehr dann aber nie.

Einer der sechs Brände im vergangenen Jahr in Weinfelden. Im September brannte es in einer Garage an der Kreuzlingerstrasse. Bild: Mario Testa

Nach zwei Jahren mit tiefen Einsatzzahlen hatten die Frauen und Männer der Feuerwehr Weinfelden vergangenes Jahr wieder mehr Einsätze zu leisten. 76-mal wurden sie von der Notrufzentrale aufgeboten im Jahr 2021. «Wir hatten somit etwa 25 Einsätze mehr als in den beiden Vorjahren», sagt Kommandant Jürgen Bröll. «Die starken Regenfälle im Juni und Juli haben sicher für einige Einsätze gesorgt, aber grundsätzlich hatten wir in allen Bereichen etwas mehr zu tun.»

Jürgen Bröll, Kommandant Feuerwehr Weinfelden. Bild: Mario Testa

Was auffällt in der langen Liste der Einsätze zur Brandbekämpfung, Elementarereignissen oder technischen Hilfeleistungen ist die hohe Zahl von 30 Einsätzen wegen automatischer Brandmeldeanlagen. Auffällig dabei ist, dass die Feuerwehr beim Eintreffen nur in einem der 30 Fälle auch auf einen Brand getroffen ist. «Solche ‹Täuschungsalarme› können zwei Ursachen haben: Entweder einen technischen Fehler an der Brandmeldeanlage», sagt Bröll.

«Oder dann löst die Anlage beispielsweise wegen Dampf oder Staub aus. Sie kann diese nicht von Rauch unterscheiden.»

In solchen Fällen habe die Anlage korrekt gearbeitet. Angesichts der unzähligen Brandmeldeanlagen in den Weinfelder Industrie- und Gewerbebetrieben wertet Jürgen Bröll die 30 Alarme der automatischen Brandmelder auch nicht als sonderlich viele.

Bei diesem Dachstockbrand in Bissegg rückte auch die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden aus. Bild: Mario Testa

Grössere Brände hat es in Weinfelden im vergangenen Jahr keine gegeben, kleinere und mittlere deren sechs. Zweimal mussten die Weinfelder aber ihren Kollegen aus den Nachbargemeinden zu Hilfe eilen, einmal bei einem Dachstockbrand in Bissegg, einmal beim Brand eines Pferdestalls in Andwil. «Das ist der grosse Vorteil, den die Feuerwehr gegenüber anderen Organisationen hat. Wir können gemeindeübergreifend helfen, wenn Unterstützung nötig ist.»

Mit gestaffelten Übungen gegen Engpässe

Trainiert hat die Feuerwehr im vergangenen Jahr wieder mehr als noch 2020, als wegen der Pandemie viele Übungen nicht durchgeführt werden konnten. «Alle geplanten Übungen haben stattgefunden», sagt Jürgen Bröll. Man habe die Schutzmassnahmen umgesetzt. «Und bei Übungen mit grösseren Gruppen wurde die Gruppengrösse auf zehn Personen beschränkt und wir haben darauf geachtet, dass die Leute gestaffelt einrückten, um vor allem in der Garderobe Engpässe zu vermeiden.»

15 Austritten stehen bei der Feuerwehr Weinfelden 14 Eintritte gegenüber. Somit konnte der Bestand in etwa gehalten werden, sagt Bröll.

«Wir haben immer noch einen leichten Unterbestand, daran hat sich im letzten Jahr leider nichts geändert.»

Dieses Jahr plant die Feuerwehr Weinfelden auch wieder einen Aktionstag, um über ihre Tätigkeiten zu informieren und Nachwuchs zu rekrutieren. Dieser Feuerwehrtag findet am 27. August beim Sicherheitszentrum statt.

Fokus auf das Basishandwerk im neuen Jahr

Im neuen Jahr legt das Feuerwehrkommando den Fokus auf die Festigung des Grundhandwerkes im Feuerwehrdienst. «Diese Basisübungen sind in den vergangenen zwei Jahren etwas zu kurz gekommen», sagt Jürgen Bröll. Auch die Einsatzdispositive im Allgemeinen und die Einsatztaktik für die Offiziere gelte es dieses Jahr vermehrt zu üben.