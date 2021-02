Weinfelden TV-Shows statt Kabarett im Theater: Thomas Götz flimmert nun alle zwei Wochen über die Mattscheibe Das «Ergötzliches» vom Weinfelder Kabarettisten Thomas Götz gehört zum festen Programm im Thurgauer Kulturkalender. Statt auf die Bühne zieht's ihn pandemiebedingt nun aber vor die Fernsehkamera.

Daniel Felix und Thomas Götz in ihrem improvisierten TV-Studio in der Felsenburg in Frauenfeld. Bild: Mario Testa

«Ergötzliches-Compact» heisst die Show von Thomas Götz und Daniel Felix, welche sie ab kommenden Montag alle zwei Wochen auf dem TV-Sender Tele-D und im Internet übertragen. «Wir machen kein abendfüllendes Programm wie sonst bei ‹Ergötzliches›, sondern etwa viertelstündige Sendungen», sagt Thomas Götz. «Dafür gibt es alle zwei Wochen eine neue Sendung.»

Die TV-Shows wollten Götz und sein Produktionspartner Daniel Felix anfänglich im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden produzieren. «Dort sind wir aber nicht so flexibel, deshalb bauen wir in meinem ehemaligen Coiffeur-Salon in der Felsenburg Frauenfeld ein Studio auf. Es steht momentan leer und so können wir die Studioeinrichtung installiert lassen, ohne ständigen Auf- und Abbau.»

Erfahrungen als Contact-Tracer

Thomas Götz hat die vergangenen drei Monate als Contact-Tracer für den Kanton Thurgau gearbeitet. Anfänglich galt es für ihn, Menschen in der Quarantäne anzurufen, später dann Covid-19-Infizierte. «Das war interessant und gut, um etwas arbeiten zu können. Aber das Büroleben ist halt wirklich nicht meins», sagt Götz. Er sei deshalb froh, sich nun wieder seiner Leidenschaft widmen zu können.

«Aber natürlich werde ich meine Erfahrungen als Contact-Tracer ins Programm einfliessen lassen.»

Daniel Felix ist bei der Produktion der TV-Shows in seinem Element. «Das Fernsehen liegt mir natürlich sehr nahe, Thomas bevorzugt natürlich eher die Bühne», sagt der Weinfelder Filmemacher. Er sei sehr froh darüber, das Studio einmal aufzubauen und dann eingerichtet zu lassen in Frauenfeld. In einem Zimmer steht ein Greenscreen, in einem anderen ein Tisch mit zwei Stühlen. «Die Dekoration folgt noch. Und wir werden je nach Thema auch Gäste in der Show haben. Aber wegen der kurzen Sendedauer werden es nicht so ausführliche Gespräche sein, wie sonst im Theater.»

Zurück ins Theater, sobald es möglich ist

Dank der kurzen Intervalle von zwei Wochen, wird Thomas Götz vor allem aktuelle Themen aufgreifen in seinen Shows. «Wenn es den Leuten gefällt, werden wir diese Shows auch lange machen», sagt Thomas Götz. «Aber sobald auch wieder Auftritte im Theater möglich sind, möchte ich dort schon auch wieder ein gewohntes ‹Ergötzliches› zeigen. Das eine soll das andere ergänzen.»

Da Tele-Diessenhofen schweizweit empfangbar ist und auch die Möglichkeit besteht, «Ergötzliches-Compact» über die Website zu schauen, wird sich Götz thematisch nicht nur am Thurgau orientieren, sondern auch nationale Themen aufgreifen. «In die ersten Sendung werde ich sicher die Pandemie, das Impfen und meine Contact-Tracing-Erfahrungen einfliessen lassen», sagt er.

«Auch andere Themen wie das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts oder die Abstimmungen vom 7. März werde ich aufgreifen.»

Die erste Folge «Ergötzliches-Compact» wird am Montagabend, 22. Februar am TV ausgestrahlt und im Internet übertragen. Die jeweiligen Sendetermine bestimmt Tele-D. «Wir machen dazu auch einen Update-Newsletter, in dem wir die Sendetermine jeweils ankünden», sagt Felix. «Diesen kann man auf unserer Website abonnieren.»