Weinfelden Thomas Götz zieht mit Napoleon auf die Bretter im Theaterhaus Thurgau Vom 21. bis 23. April zeigt der Weinfelder Kabarettist die zweite diesjährige Staffel seines Programms «Ergötzliches» im Theaterhaus Thurgau. Die Themenfindung findet er momentan eher schwierig.

Kabarettist Thomas Götz in seiner Rolle als Napoleon. Bild: Nana Do Carmo (2007)

Lang ist es her, seit Thomas Götz in die Rolle des Napoleons geschlüpft ist. Ob ihm die weiten Kleider noch gehen, wird sich kommende Woche zeigen, wenn er mit seinem Bühnenpartner Daniel Felix zur zweiten diesjährigen Staffel von «Ergötzliches» im Theaterhaus Thurgau antritt. «Der Krieg in der Ukraine schreit ja nach einem Auftritt von Napoleon», sagt Götz, auch wenn Krieg für ein kabarettistisches Programm sicher ein heikles Thema sei. «Wir haben auch überlegt, ob wir es weglassen sollen. Aber wie schon die Pandemie ist er ein Thema, wenn auch kein schönes.»

Sicher eingehen werde er auch auf die Stadtpräsidentenwahl in Weinfelden, aber auch auf globalere Themen wie der Umgang mit Oligarchen oder die Energieversorgung, Nebenschauplätze des Krieges. Energiesparen sei wichtig, nun da die Gaslieferungen so kontrovers diskutiert würden. Auch er mache da keine Ausnahme, sagt Thomas Götz mit einem Augenzwinkern:

«Ich habe die Türglocke ausgeschaltet und dusche nur noch einmal pro Woche; mit den Kleidern, damit die auch gleich gewaschen sind.»

Einfach sei es derzeit nicht, genügend Themen für ein abendfüllendes Programm zu finden. «Es bietet sich nicht so viel an. Die Themenvielfalt ist ziemlich eingeschränkt», sagt Thomas Götz. Trotzdem wird er auch für die neuste Show im Theaterhaus wieder Videos mit Daniel Felix produzieren und ergötzliche Werbespots.

Die drei Vorstellungen von «Ergötzliches» gehen vom Donnerstag, 21. April, bis Samstag, 23. April, jeweils um 20.15 Uhr über die Bühne im Theaterhaus Thurgau. Für die musikalische Umrahmung der Show ist diesmal Pianist Hano Messmer.