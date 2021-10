Weinfelden «Steuerfuss ist auf historischem Tief»: So sieht das Budget 2022 für die Stadt aus Die Stadt Weinfelden hat ihr Budget präsentiert. Erneut wird der Steuerfuss gesenkt – und das trotz Corona. Des Weiteren gibt das Budget Einblick in Bereiche, welche in der Stadt künftig angepackt werden.

Die untere Rathausstrasse ist gesäumt mit Parkplätzen. Bei einer Begegnungszone würden diese überprüft. Bild: Mario Testa

Die Stadt senkt den Steuerfuss. Erneut. Nachdem das laufende Budget bereits eine Steuerfusssenkung von drei Prozentpunkten auf 58 Prozent vorsah, kommt für das Jahr 2022 erneut eine Senkung – sofern das Parlament diese bewilligt. «Es ist ein historisches Tief», sagt Stadtpräsident Max Vögeli. Finanzverwalter Erwin Wagner stimmt zu und führt aus:

Erwin Wagner, Finanzverwalter der Stadt Weinfelden. Bild: Sabrina Bächi

«Wir haben uns aufgrund der doch sehr guten Ausgangslage für die Senkung entschieden.»

Eine höhere Senkung – wie sie mit bis zu zehn Prozentpunkten auch schon gefordert wurde – könne er hingegen nicht verantworten. «Unser Selbstfinanzierungsgrad ist gleich null», sagt Wagner. Das heisst, dass die Stadt aufgrund der anstehenden grossen Bautätigkeit Schulden aufnehmen muss. Das sei wegen der Negativzinsen im Moment nicht so tragisch, dennoch könne er eine höhere Steuerfusssenkung nicht empfehlen.

Zwei Millionen Nettoinvestitionen

Budgetiert ist ein Defizit von 1,6 Millionen. «Trotz Coronakrise und Problemen in einzelnen Branchen stehen wir gut da», sagt Max Vögeli. Die Ertragsüberschüsse der vergangenen Jahre würden eine Belastung des Eigenkapitals zulassen, sagt er. Vorgesehen sind Nettoinvestitionen von über zwei Millionen. Darunter fallen Projekte wie die Erweiterung des Kleinkinderbads für 300'000 Franken, oder die Realisierung von weiteren Unterflurcontainern, die mit 315'000 Franken brutto zu Buche schlägt.

«Dann gibt es Strassenbauprojekte wie etwa die Sanierung der Burgstrasse», ergänzt Stadtpräsident Max Vögeli. Weitere Projekte, welche der Stadtrat im kommenden Jahr realisieren will, sind die Projektierung Bushof, die Revitalisierung des Giessens im östlichen Stadtgebiet sowie die etappenweise Sanierung der Fussballplätze in der Güttingersreuti.

Auch die Zunahmen im Bereich Gesundheit um 300'000 Franken sowie wie die erhöhten Beiträge an die Langzeitpflege in Pflegeheimen und die leichte Zunahme der Sozialhilfekosten müsse man beachten, sagt Vögeli.

Fachperson für eine aktivere Kommunikation

Dem Budget ist weiter zu entnehmen, dass die Stadt gedenkt, eine Fachperson im Bereich Kommunikation einzustellen. Die 60–80-Prozent-Stelle erhöht die Ausgaben bei den Personalkosten. Stadtschreiber Reto Marty sagt dazu:

Reto Marty, Stadtschreiber Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Wir wollen mit einer Fachperson Kommunikation noch aktiver und vermehrt informieren.»

Darunter würde etwa eine erhöhte Kadenz von Medienmitteilungen fallen, allenfalls auch die Aufbereitung der Website und die Präsenz auf Social Media. Für die Probleme am Bahnhof hat der Stadtrat vorsorglich 50'000 Franken budgetiert. «Dieses Geld steht bereit, falls der kriminalpräventive Bericht, welcher zurzeit erstellt wird, Massnahmevorschläge hervorbringt», sagt Marty.

Ein vor allem auch politisch grösseres Thema wird im Bereich Langsamverkehr die Prüfung einer Begegnungszone im Zentrum sein. Stadtpräsident Max Vögeli führt aus:

Max Vögeli, Stadtpräsident, Weinfelden. Bild: Donato Caspari

«Die Interessen sind vielschichtig und sehr komplex.»

Nur schon wenn es um die Parkiermöglichkeiten gehe, würden verschiedene Interessen aufeinandertreffen.

Doch die Parkplätze würden in Zusammenhang mit der Begegnungszone bestimmt überprüft. «Für so eine Zone gibt es klare Regelungen», sagt Vögeli. Pauschal wurden hier 100'000 Franken budgetiert. «Darunter fallen aber auch andere Einzelmassnahmen im Bereich Langsamverkehr», sagt Vögeli. Als Beispiel kann hier etwa die Auffrischung der Fussgängerunterführung Walkestrasse genannt werden.

16 Prozent der Steuergelder werden für Kultur und Sport eingesetzt

Insgesamt investiert die Stadt 21 Prozent des Geldes in den Verkehr, knapp 20 Prozent gehen in die soziale Sicherheit, «das ist unter anderem auch die Sozialhilfe», präzisiert Wagner. Mit 16 Prozent investiert die Stadt einen beachtlichen Teil in die Bereiche von Kultur, Sport und Freizeit. «Das bietet der Stadt aber auch wieder einen Mehrwert», sagt Wagner.

Nirgends sonst in der Region gebe es ein so grosses Angebot in diesem Bereich wie in Weinfelden. Man habe den Steuerertrag optimistisch budgetiert, sagt Wagner. Zumal die ersten Zahlen zeigen, dass es trotz budgetiertem Defizit für das Jahr 2021 wohl wieder einen Gewinn zu verzeichnen gibt.

Das Parlament befindet an den Sitzungen vom 2. Dezember über das Budget 2022.