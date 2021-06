Weinfelden Stadt sieht keinen Eigenbedarf und will das Areal Bankstrasse deshalb verkaufen Der Weinfelder Stadtrat will das Areal Bankstrasse verkaufen. Nach langjähriger Debatte und mehreren Zurückweisungen zeigt nun auch eine Raumanalyse, dass die Stadt kein Raumbedarf hat. «Auch langfristig ist dieser nicht erkennbar», sagt Stadtpräsident Max Vögeli.

Der Verkauf des Areals Bankstrasse wäre aus Sicht des Weinfelder Stadtrats eine runde Sache. Bild: Mario Testa

Seit vier Jahren ist die Feuerwehr draussen, der Jugendtreff seit sechs und der Polizeiposten gar schon seit 16 Jahren. Dank anderer Zwischennutzungen wird ein Teil des Areals Bankstrasse auch heute noch benützt, viele Räume stehen aber seit langem leer. Deshalb will der Weinfelder Stadtrat die städtische Liegenschaft seit dem Auszug der Feuerwehr auch verkaufen. Er scheiterte mit mehreren Anläufen im Stadtparlament. Am Donnerstag aber wird dort über den Verkauf erneut debattiert. Der Stadtrat will einen Grundsatzentscheid und die Ermächtigung für einen Investorenwettbewerb.

Basis für diesen erneuten Anlauf liefert eine Raumbedarfs- und Bedürfnisanalyse, welche das Stadtparlament bei der letzten Debatte des Geschäfts im September 2020 vom Stadtrat gefordert hatte. Die Analyse hat die Federas Beratung AG durchgeführt und das Resultat ist klar:

Zusammenfassung Raumbedarfs- und Bedürfnisanalyse Ein Bedarf an neuer Infrastruktur für die Stadtverwaltung ist auch langfristig nicht erkennbar.

Mit der heutigen Raum- und Arbeitssituation sowie der Infrastruktur sind die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung generell zufrieden.

Bei den stadtnahen Institutionen bestehen mittel- bis langfristig keine Raumbedürfnisse, die nicht realisierbar scheinen.

Die Lage an der Bankstrasse für ein «Haus der Vielfalt» wird von den stadtnahen Institutionen als ungeeignet bewertet

Für Stadtpräsident Max Vögeli ist das Resultat der 30'000 Franken teuren Analyse eine Nachweis für die Haltung, die er mit dem Stadtrat schon lange vertritt:

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Die Analyse bestätigt vor allem die Aussagen des Stadtrates, dass in den Verwaltungsliegenschaften genügend Raumreserven vorhanden sind und ein Bedarf an neuer Infrastruktur auch langfristig nicht erkennbar ist.»

Auch die stadtnahen Institutionen seien laut dem Bericht grundsätzlich gut zufrieden. Diese seien zudem selbstständige Organisationen, die ihre eigenen Strategien entwickeln und ihre Raumbedürfnisse nach ihren Ideen realisieren würden. «Eine engere Zusammenarbeit war bis heute nicht gewünscht worden und demzufolge auch kein Thema. Einzig die Berufsbeistandschaft, für die wir auch verantwortlich sind, hat möglicherweise mittelfristig Bedarf.»

Stadt will massvolle Reserven

In seiner Immobilienstrategie schreibt der Stadtrat auch, dass eine massvolle Landreserve für den Eigenbedarf sichergestellt werden soll. Das fast 2000 Quadratmeter grosse Grundstück übersteigt diese Definition. Zudem gibt es laut der Analyse noch genügend Raumreserven, beispielsweise in den Dachgeschossen der städtischen Liegenschaften.

Die Liegenschaft Bankstrasse liegt mitten im Weinfelder Zentrum und besteht aus drei Gebäudeeinheiten. Bild: Mario Testa

«Die Dachgeschosse sind in zwei der vier Verwaltungsliegenschaften bereits ausgebaut», sagt Max Vögeli.

«Auf die anderen beiden Dachausbauten sind wir in meinen Augen nicht angewiesen.»

Die hauptsächlichen Reserveflächen würden sich in bereits ausgebauten Räumen befinden, erklärt der Stadtpräsident.

Aus all diesen Gründen bringt der Stadtrat seine Botschaft vom August 2020 nach der Rückweisung nochmals vor das Stadtparlament. Er beantragt, dass das Parlament entscheiden soll, ob das Areal verkauft oder im Baurecht abgegeben wird. Dazu hält er am Plan fest, einen Investorenwettbewerb für das Areal durchzuführen.

Der Verkaufspreis für das grosse Areal in der Dorfzone D3 soll mindestens 1,45 Millionen Franken betragen, wobei die Investoren auch die Kosten für den Abbruch der bestehenden Gebäude zu tragen hätten. Diese müssten sie auch übernehmen bei einer Abtretung im 75-jährigen Baurecht, wobei dieses mit knapp 45'000 Franken pro Jahr zu Buche schlagen würde.

Initiative ohne Stossrichtung

Was die Annahme der vergangene Woche eingereichten Volksinitiative (siehe Kasten) auch in finanzieller Hinsicht bedeuten würde, kann Max Vögeli nicht beantworten. Zu diesem Vorstoss äussert er sich kritisch: «Seitens der Initianten ist weder eine Idee noch eine Stossrichtung definiert, ausser einer weiteren Bedenkzeit von fünf Jahren.»