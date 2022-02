Weinfelden «Sport am Samstag ist toll»: Jugendliche treffen sich zahlreich am Midnight Fun - unter anderem wird getanzt Noch bis Ende März können junge Frauen und Männer am wöchentlichen Midnight Fun teilnehmen. Junge Coaches leiten das Weinfelder Projekt, das in der Thomas-Bornhauser-Turnhalle stattfindet. Es stösst auf viel Zuspruch.

Es herrscht jeweils gute Stimmung, hier beim Tanzen. Andrea Tina Stalder

Freundschaften pflegen und mit sportlichen Aktivitäten verbinden. Dazu treffen sich die Weinfelder Jugendlichen am Midnight Fun regelmässig. Am Samstagabend sind über dreissig von ihnen vor Ort.

Jacqueline Baumann, Fachstelle für Gesellschaft und Gesundheit. Manuela Olgiati

Schon zu Beginn ist viel los. Eine Mannschaft hat sich zum Korbball aufgestelllt, ein weiteres Team spielt Fussball. Einige Jugendliche sitzen auf grossen Matten. Auch Gäste besuchen den Sportevent. «Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist im Midnight Fun willkommen», sagt Jacqueline Baumann von der Fachstelle für Gesellschaft und Gesundheit. Wegen Corona konnten die sportlichen Treffpunkte eine Woche später als geplant starten. Baumann:

«Wichtig ist uns, dass die Jugendlichen ihre sozialen Kontakte pflegen und wir bieten Sport durch Bewegung.»

Noch bis Ende März

Midnight Fun gibt es in Weinfelden jeden Samstag von Januar bis März für 12- bis 18-Jährige Buben und Mädchen. Auch Hansjörg Schwenger von der Weinfelder Sek-Behörde schaut vorbei.

«Dieser Freizeitsport ist gut.»

Die Schule stellt Räumlichkeiten und Infrastruktur in den Thomas-Bornhauser-Turnhallen zur Verfügung. An diesem Samstag braucht es vor allem zwei Dinge: Bälle und Matten. Fussball, Völkerball, Korbball spielen die Jugendlichen mit Feuereifer. Sek-Schülerinnen und -Schüler mischen sich unter junge Erwachsene in der Ausbildung. Die Eltern können beruhigt sein und wissen, wo sich ihre Kinder aufhalten, sagen die Besucherinnen und Besucher.

Ein erfolgreicher Treff

Midnight Fun sei erfolgreich, weil Jugendliche unter sich sein könnten, sagen die Verantwortlichen. Die Coaches sind selber jung. Das funktioniert.

Ismail Kujovic, Projektleiter Midnight Fun. Manuela Olgiati

Midnight-Fun-Projektleiter Ismail Kujovic sagt:

«Es braucht wenig, um die jungen Menschen für sportliche Aktivitäten zu begeistern.»

Ramon Scherrer hat vor ein paar Jahren als Sek-Schüler im Midnight Fun teilgenommen, dann war er Jungcoach. Nun ist er zusammen mit Ismail Kujovic Hauptleiter. Es läuft rund. Da gilt es auch Regeln für Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu beachten. Spiel und Spass kommt bei den Jugendlichen immer gut an, sagen die Leiter.

«Es ist lässig, Kollegen zu treffen»

«Sport am Samstag ist toll», sagt ein Teilnehmer. Ein Schüler der zweiten Oberstufe findet es lässig Kollegen zu treffen. Er ist bereits das zweite Mal dabei.

Naomi Andri, Teilnehmerin Midnight Fun. Manuela Olgiati

Naomi Andri sagt:

«Mir macht besonders das Tanzen Freude.»

Für viele ist klar, dass sie wieder teilnehmen werden. Lob erhalten auch die Coaches, die selbst jung sind und viel Verständnis für die Anliegen der Kameradinnen und Kameraden haben. Das schafft Vertrauen.

Aus dem Lautsprecher ertönt Musik. Die braucht es natürlich vor allem zum Tanzen. Dazu leitet Tatjana Gomez erst eine kleine Gruppe junger Frauen und Männer an. Dann kommen immer mehr Tänzerinnen und Tänzer hinzu. Sie bewegen sich im Rhythmus zu Musik und probieren Salsa, Hiphop sowie weitere Tanzstile aus. Tanzen bis Mitternacht und bis die Füsse schmerzen – doch das stecken junge Leute locker weg.