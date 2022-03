Weinfelden Spontanes Projekt: Thurgauer Chor singt für den Frieden Dirigentin Claudia Hugentobler formiert Thurgauer Sängerinnen und Sänger zu einem grossen Chor. In einer Woche stehen Proben und der Auftritt in der evangelischen Kirche Weinfelden an.

Dirigentin und Chorleiterin Claudia Hugentobler leitet auch den Chor Wyfelde. Nun lädt sie ein zum Projektchor. Bild: Mario Testa (2018)

«Wir ziehen in den Frieden.» Unter diesem Motto sammelt sich dieser Tage ein Projektchor im Thurgau. Initiantin ist Chorleiterin und Dirigentin Claudia Hugentobler. «Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht über unsere Situation und all die Nachrichten, die auf uns einprasseln. Zuerst wegen Corona, jetzt wegen des Krieges in der Ukraine», sagt sie. «Die Menschen in der Ukraine tun mir so leid, ihr Schicksal berührt mich.» Um all den negativen Gefühlen Herr zu werden, nützt sie die Musik.

«Ich suche Trost, Lösungen und Freude in der Musik. Und ich denke, das kann auch andere Menschen erfreuen.»

Sie habe also auch in dieser Situation an die Musik gedacht – und war damit nicht alleine. «Auch Roland Kuratli hatte den gleichen Gedanken. Wir haben uns ausgetauscht und beschlossen, einen Projektchor zu starten», sagt Claudia Hugentobler.

Erfolgreiche Suche nach Sängerinnen und Sängern

In den sozialen Medien startete sie daraufhin vor zwei Wochen einen Aufruf. Alle Sängerinnen und Sänger aus dem Thurgau, die mitsingen wollen, sollten sich doch bei ihr melden. Und mit ihrem Aufruf hatte sie grossen Erfolg. «Es haben sich in kürzester Zeit immer mehr Leute bei mir gemeldet, jetzt sind wir schon 60 Sängerinnen und Sänger im Chor», sagt Hugentobler. Die grosse Resonanz hat mich sehr angenehm überrascht.

Claudia Hugentobler, Dirigentin und Chorleiterin. Bild: PD

Am kommenden Samstag, 26. März, probt Claudia Hugentobler nun die Lieder für das Konzert ein. Die Noten und Tonbeispiele hat sie den Teilnehmenden bereits per E-Mail zugeschickt. «Ich denke, die Leute sind motiviert und werden sich gewissenhaft vorbereiten. Dann läuft das sicher gut.»

Das Konzert mit dem Projektchor findet dann am Sonntag, 27. März, um 17.30 Uhr in der evangelischen Kirche Weinfelden statt. «Den ganzen Erlös aus der Kollekte spenden wir. Wohin genau, ist noch offen, aber das Geld soll direkt der Hilfe für die Menschen in der Ukraine zugutekommen.»