Weinfelden Spannende Ausgangslage für die Schulen: wichtige Entscheide kommen an die Urne Am 7. März befinden die Stimmberechtigten aus Weinfelden und den umliegenden Gemeinden über die Budgets, die Steuerfüsse und die Behörden der Primar- und Sekundarschulgemeinde Weinfelden. Schulpräsident Thomas Wieland erläutert die markanten Steuerfuss-Anpassungen.

Der Weinfelder Schulpräsident Thomas Wieland. Bild: Andrea Stalder

Die Weinfelder Schulgemeindeversammlungen vom 27. Januar musste coronabedingt abgesagt werden. Nun müssen die Stimmberechtigten über die Geschäfte an der Urne entscheiden. Die Abstimmungs- und Wahlunterlagen sind in den vergangenen Tagen bei der Stimmbevölkerung eingetroffen. Sowohl die Primarschulgemeinde als auch die Sekundarschulgemeinde Weinfelden – zu der auch die Primarschulgemeinden Ottoberg, Märstetten, Amlikon-Holzhäusern und Bussnang zählen – bitten am 7. März an die Urne. Und die traktandierten Geschäfte haben es in sich: der Steuerfuss der Primarschulgemeinde soll um acht Punkte auf 57 Prozent angehoben werden, während jener der Sekundarschule um sechs Punkte auf 27 Prozent sinken soll.

Diese grossen Anpassungen haben ihre Gründe. «Hauptursache für diese Steuerfussanpassungen sind die Amortisationen aufgrund der hohen Investitionen bei der Primarschulgemeinde, andererseits das revidierte Beitragsgesetz», sagt Thomas Wieland, der sowohl der Sekundarschulgemeinde als auch der Primarschulgemeinde Weinfelden vorsteht. «Neu müssen die Primarschulgemeinden mehr Geld in den Finanzausgleich zahlen, während die Sekundarschulgemeinden entlastet werden.»

Primarschulgemeinde muss mehr Beiträge leisten

Diese Anpassungen sorgen dafür, dass die Primarschulgemeinde Weinfelden statt 60'000 Franken (Budget 2020) neu 1,14 Millionen Franken Beitragszahlungen leisten muss, was 4,1 Prozent des Steuerertrags ausmacht. Für die Sekundarschulgemeinde Weinfelden sinken die Beitragszahlungen von 2,95 Millionen (Budget 2020) auf 750'000 Franken. Weil die Primarschulgemeinde wegen des Baus zweier Schulhäuser und dreier Kindergärten zudem sehr hohe Investitionen tätigt und getätigt hat – 64 Millionen in acht Jahren – steigen die Abschreibungen um fast zwei Millionen Franken pro Jahr an, was zusätzlich 7,4 Steuerprozente ausmacht.

«Zählt man die 7,4 und 4,1 Prozent zusammen, kommt man auf 11,5 Prozente des Steuersubstrats, welche die Primarschulgemeinde mehr aufwenden muss», sagt Thomas Wieland. Trotzdem beantragt die Schulbehörde eine Erhöhung um nur acht Prozentpunkte. «Wir wollen weiterhin unser zu hohes Eigenkapital abbauen. Deshalb resultiert auch ein Minus von fast zwei Millionen Franken im Budget 2021.»

Schulsekretär René Diethelm betont, dass diese Entwicklung auch keine Überraschung sei, sondern sich schon seit einigen Jahren abzeichne. «Dass die Primarschulgemeinde Weinfelden nicht um eine Steuerfusserhöhung herumkommt, haben wir schon im Jahr 2014 erstmals angekündigt und in der Folge regelmässig kommuniziert. Nun ist es so weit», sagt er.

Ohne Versammlung keine Diskussion

Das grosse Defizit trotz Steuerfusserhöhung ist also Absicht und aus Sicht der Behörde der richtige Weg. Trotzdem macht sich Thomas Wieland etwas Sorgen hinsichtlich des Urnengangs vom 7. März: «Während wir an einer Schulgemeindeversammlung allfällige Fragen direkt beantworten und unser Vorgehen erläutern können, ist das bei einem Urnengang nicht möglich.» Mehr ablehnende Voten seien also nicht ausgeschlossen.

«Das Risiko für eine Ablehnung des Budgets oder der Steuerfusserhöhung ist an der Urne höher einzuschätzen als bei einer Versammlung.»

Sollte es zu einer Ablehnung des Budgets kommen, könnte die Schule alle gebundenen Ausgaben weiterhin tätigen. «Der Schulbetrieb wäre also nicht betroffen», sagt Wieland. «Aber auf den Bereich der Investitionen und Projekte hätte es Auswirkungen.»

Ausführliche Erklärungen zu den Traktanden haben die Schulen Weinfelden deshalb auf ihrer Website aufgeschaltet. Dort besteht auch die Möglichkeit, per E-Mail Fragen zu stellen. «Bisher sind aber noch keine Fragen eingegangen», sagt René Diethelm.

Erhöhungen und Senkungen gleichen sich aus

Die traktandierten Steuerfussanpassungen führen dazu, dass der Gesamtsteuerfuss für in Weinfelden wohnhafte Steuerzahler – mit der Steuerfusssenkung der Stadt Weinfelden um zwei Prozent – gleich bleibt. Auch in den zur Sekundarschulgemeinde gehörenden Aussengemeinden resultiert unter dem Strich kaum eine Veränderung.

In Märstetten, Amlikon-Holzhäusern und Bussnang sollen die Steuerfüsse der Primarschulgemeinden um sechs Prozent steigen, womit die Senkung bei der Sekundarschulgemeinde ausgeglichen würde. Nur die Primarschulgemeinde Ottoberg weicht mit einer Erhöhung um nur fünf Prozent etwas ab.