Weinfelden So beliebt wie noch nie: Über 6500 Personen haben bisher den Weinweg besucht – ein absoluter Rekord Die Investitionen in den Wanderweg von Weinfelden und Umgebung hat sich gelohnt, er wurde zum zweiten Mal für den Thurgauer Tourismuspreis nominiert.

Der Weinweg führt durch die Reben am Ottenberg. Bild: PD/Reto Schubnell

Rekord für den Weinweg. Schon wieder. Stadtrat Valentin Hasler spricht gern über den Erfolg des Weinfelder Weinwegs. 6500 Rucksäcke wurden in diesem Jahr bisher verkauft – so viele wie noch nie. Ein Rucksack wird benötigt, um einen der zwei Weinsafes zu öffnen und zu degustieren. Sie sind also ein guter Richtwert dafür, wie viele Personen die Tourismus-Attraktion am Ottenberg abgelaufen sind. «Natürlich gibt es auch Personen, die einfach so auf den Weinweg gehen», sagt Hasler. Die effektive Bilanz würde also noch einiges höher ausfallen.

Zufrieden ist Hasler aber sowieso. «Trotz des durchzogenen Sommers gab es eigentlich nicht einen Tag, an dem niemand auf dem Weg war», sagt er. Den Rekord erklärt er sich mit der Kombination aus Gastronomie, dem Wein und der Landschaft. Natürlich sei auch der Name, welcher zur Stadt passt, werbetechnisch ein Glücksfall. Auch den neu eröffneten zweiten Weinsafe macht er für den Erfolg mitverantwortlich.

Valentin Hasler, Stadtrat Weinfelden Bild: Mario Testa

«Das hat sicher Entlastung gebracht, dennoch mussten an einigen Tagen die Besucher wohl anstehen und warten, bis sie ihren Lieblingswein degustieren konnten.»

Medial sei der Weinweg ein Selbstläufer. Viel Werbung sei Mund zu Mund und er wisse von einigen, die mehrmals kommen. «Zuerst mit der Familie und danach vielleicht noch mit einem Verein.» Die Besucher kämen nicht nur aus dem Thurgau, sondern aus der ganzen Schweiz und auch aus dem nahen Ausland, weiss der Stadtrat zu berichten.

Mit den weissen Rucksäcken, hier trägt ihn die linke Person, kann man den Safe öffnen und Weine degustieren. Bild: PD/Reto Schubnell

Der Aufwand hat sich gelohnt

Die Stadt budgetiert für das Jahr 2022 10'000 Franken für den Weg. Es sei ein Grundbetrag, um etwa die WC-Anlagen zu unterhalten oder auch für Investitionen. «Der eigentliche Aufwand ist jedoch die Organisation. Die Rucksäcke müssen verpackt werden, die Winzer müssen stets den Safe auffüllen und die SBB muss genügend Rucksäcke an Lager haben.»

Dieses Jahr ist der Weinweg zum zweiten Mal für den Thurgauer Tourismuspreis nominiert. Da es 2019 nicht klappte, hofft Hasler nun auf einen Erfolg in diesem Jahr. Entscheidend für einen Sieg sind möglichst viele Publikumsstimmen, die für den Weinweg voten.

Besonders im Sommer und Herbst wandern viele Besucher den Weg. Bild: PD/Reto Schubnell

Für die kommende Saison sind weitere Investitionen geplant. «Wir wollen noch mehr Sitzgelegenheiten realisieren und einen zweiten Weinschacht bauen», sagt er. Der Weinschacht sei für Gruppen und müsse separat reserviert werden. Dennoch stosse auch dieses Angebot auf rege Nachfrage. Auch ein paar unübersichtliche Strassenquerungen wolle man anschauen und allenfalls sicherer gestalten.

Und was ist seine Prognose für nächstes Jahr? Hasler lacht und sagt: «Ich habe vergangenes Jahr schon gesagt, dass wir den Rekordwert von über 4000 Rucksäcken wohl nicht wieder erreichen werden. Nun haben wir über 2000 Rucksäcke mehr verkauft als 2020. Ich fänd's toll, wenn jährlich etwa 5000 Leute den Weinweg besuchen, dann wäre ich happy.»