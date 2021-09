Weinfelden Sie haben ein WEGA-Spiel erfunden – und so funktioniert's Christoph Hartmann, Tobi Heer und Dario Iantosca wollen nicht ganz auf die Wega verzichten. Deshalb haben sie ein Spiel erfunden, dass das Wega-Feeling hervorrufen soll.

Christoph Hartmann, Tobi Heer und Dario Iantosca sind die Erfinder des Wega-Spiels. Bild: Sabrina Bächi

Wer kennt es nicht: Man ist an der Wega und will nur noch kurz ins Tierzelt und sich danach im Fonduekeller treffen. Doch auf dem Weg dorthin trifft man noch zwei, drei Bekannte und anstatt auf direktem Weg landet man schliesslich über Umwegen und viel zu spät dort, wo man ursprünglich hinwollte. «Die Wega ist zwar immer gleich, aber trotzdem jedes Mal anders», sagt Tobi Heer. Er, Christoph Hartmann und Dario Iantosca sind Vollblut-Weganer.

Die Absage der grössten Thurgauer Messe war für sie bereits vor einem Jahr ein Debakel. «Während des Lockdowns hatte ich genügend Zeit, mir Gedanken zu machen und die fixe Idee von einem Wega-Spiel liess mich nicht mehr los», sagt Heer. Als er seinem Freund Dario Iantosca ständig damit in den Ohren liegt, findet der, dass man ja den Spielmann Christoph Hartmann hinzuziehen könnte.

Er und Hartmann kennen sich bereits seit Kindertagen und das Spielerfinder-Talent seines Freundes ist Iantosca bekannt. Christoph «Sirgel» Hartmann ist Inhaber des Geschäfts «Der Spielmann GmbH» und täglich umgeben von Spielen.

Das Spiel beginnt mit dem Aufbau

Zu dritt haben sie sich an die Arbeit gemacht: Was macht die Wega aus? «Nebst den menschlichen Begegnungen gibt es auch die Fixpunkte wie das Tierzelt, die TKB-Bühne oder den Lunapark», sagt Hartmann. Aber die Wega beginne ja eigentlich schon mit dem Aufbau. «Deshalb beginnt auch das Spiel damit», sagt er. In der ersten Phase legt man die 49 quadratischen Plättchen aus, darunter 14 sogenannte Hotspots. Diese sind dann eben mit «TKB-Bühne», «Tierzelt» oder «Gastronomie» bezeichnet. Auf den anderen Karten sind Wege eingezeichnet; Kurven, Kreuzungen oder Geraden.

Das sagen die Messeveranstalter dazu «Wir fanden das Wega-Spiel von Anfang an eine spannende Idee», sagt Gregor Wegmüller, Geschäftsführer der Messen Weinfelden. Deshalb habe man sich bereit erklärt, dass man für das Spiel das Logo verwenden darf und dass die Wega über mögliche Sponsoringkontakte die Finanzierung unterstützt. «Für uns ist es lukrativ, weil wir es beispielsweise dem Eröffnungsredner als Geschenk geben können oder auch in der Tombola als Gewinn anbieten», sagt Wegmüller. Wer interessiert daran ist, das Spiel zu unterstützen, kann sich unter info@wega.ch melden. (sba)

«Beim Auslegen wird das Spielfeld jedes Mal anders», sagt Tobi Heer. Beim Aufbau kann man mittels Würfelglück und guter Einschätzung Wega-Batzen gewinnen. Denn wenn die Wega losgeht, gibt man dieses Geld auch wieder aus. Ist der Aufbau des Spielfeldes fertig, beginnt Phase zwei.

Ziel ist es, jeden der 14 Hotspots mindestens einmal zu besuchen. Wer dies schafft, bevor ihm das Geld ausgeht, hat gewonnen. «Es kann aber auch sein, dass der gewinnt, welcher als letzter überhaupt noch Geld hat», erklärt Hartmann.

Aktionskarten bringen neue Wendungen ins Spiel

Erreicht eine Spielerin oder ein Spieler einen der Hotspots, so muss er oder sie eine Aktionskarte ziehen. Darauf stehen Aufträge wie: «Du hast zu später Stunde in der Halle 7 alle Freunde verloren. Setze ein Mal aus» oder «Glückwunsch: Du darfst die neue Apfelkönigin küren. Bahne dir den Weg zur TKB-Bühne.» Diese Aktionskarten verändern den kompletten Spielverlauf, erzählen die drei Freunde. Eben genau so, wie es einem auch an der Wega passieren kann.

Wer auf einem Feld einen Spieler antrifft, darf eine Begegnungskarte ziehen. Diese generieren Interaktionen, teils mit allen Mitspielern. «Ab zum Tierzelt, dort läuft das Säulirennen, alle wetten mit!» heisst es da etwa.

Das Spiel soll mittels Sponsoring finanziert werden

Derzeit ist das Spiel erst als Prototyp vorhanden. Die Spielplättchen sind noch aus Kartonpapier, handbeschriftet. Genauso wie das Geld. «Dario behält als Projektmanager immer das Grosse Ganze im Blick und erinnert uns mit Nachdruck daran, was wir noch erledigen müssen», sagt Tobi Heer. Iantosca war es auch, der die Wega-Leitung früh in das Projekt einbezog. «Die Wega kann uns natürlich ein grosses Netzwerk zur Verfügung stellen», sagt er. Das sei für Finanzierung und Werbung wichtig.

Denn das Spiel soll mittels Sponsoring bezahlt werden. Auf der Rückseite der Spielplättchen gibt es dafür Platz. «Unsere Projektarbeit ist ehrenamtlich», sagt Hartmann. Man wolle der Bevölkerung einfach ein bisschen Wega ermöglichen.

Am Wega-Donnerstag, den 30. September, veranstalten die Drei einen Prototyp-Abend. Rund 25 Personen können dort das Spiel zum ersten Mal testen. Das zeige dann, wie spieletauglich das Gemeinschaftsprojekt ist.

Anmeldung für den Spielabend unter derspielmann.ch.