Weinfelden Schweizer Top-Judokas messen sich in Weinfelden Am Wochenende findet in der Sporthalle Paul Reinhart ein nationales Judo- und Ju-Jitsu-Turnier statt. Die Veranstalter erwarten gegen 750 Athletinnen und Athleten.

Die Weinfelder Ju-Jitsu-Kämpferin Sofia Thomas wird auch im Einsatz stehen am nationalen Turnier. Bild: PD

Am 11./12. September findet ein nationales Judo-Turnier in der Paul-Reinhart-Turnhalle in Weinfelden statt. Der Anlass zählt für die Qualifikation zur Schweizer Einzelmeisterschaft und findet national sowie bei Clubs in den benachbarten Nachbarländern grosse Anerkennung, wie die Organisatoren mitteilen.

Von den Weinfelder Athleten ist im starken Teilnehmerfeld einiges zu erwarten. Insgesamt werden gegen 750 Athleten erwartet. Kampfbeginn ist um 10 Uhr. Der Judo- und Ju-Jitsu-Club Weinfelden hat ein Schutzkonzept erabeitet, für den Einlass gilt eine Zertifikatspflicht. Es kann vor Ort getestet werden. (red)