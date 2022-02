Weinfelden Schlaraffia findet 2022 wieder statt – jedoch unter Auflagen: Das müssen Sie wissen Vom 10. bis 13. März findet nach drei Jahren die Genussmesse Schlaraffia wieder statt. Allerdings mit einigen Corona-Auflagen. So findet die Messe nur im Thurgauerhof statt und für die Besucher ist die Verweildauer limitiert.

Die letzte Schlaraffia fand 2019 statt. Dieses Jahr soll die Genussmesse wieder durchgeführt werden. Bild: Reto Martin

Gregor Wegmüller musste in den vergangenen zwei Jahren vor allem eines: Absagen verkünden. Über ein Dutzend Messen konnten nicht stattfinden. Es gab nur wenige Lichtblicke wie etwa die Gartenausstellung Flora 21 und die virtuelle Schlaraffia. Nun meldet sich der Messeveranstalter zurück und verkündet: «Die Schlaraffia 2022 findet statt – höchstwahrscheinlich.» Wegmüller hat gelernt, dass in Pandemiezeiten nichts sicher ist, bis es tatsächlich stattfindet. «Die derzeitigen Bestimmungen lassen eine Durchführung mit dem ausgearbeiteten Schutzkonzept zu. Nun hoffen wir, dass es so bleibt», sagt der Messeleiter.

Die Aussteller seien für den Entscheid zur Durchführung wichtig gewesen, betont Wegmüller. «Wir haben sie immer wieder gefragt, ob sie noch dabei wären. Die Voraussetzungen haben sich ja oft geändert in den vergangenen Monaten», sagt Wegmüller. «Wir haben uns überlegt, wie wir es gestalten, damit wir möglichst wenig finanzielle Einbussen hätten, sollte die Messe nicht stattfinden können», sagt er.

Deshalb habe man den «Kostenfresser» Zeltstadt weggelassen und führe die Schlaraffia in einer «Special Edition» nur im ersten Stock des Thurgauerhofs durch.

Gregor Wegmüller, Messeleiter. Bild: Andrea Stalder

«Damit wir möglichst vielen Ausstellern die Möglichkeit zur Teilnahme bieten konnten, haben wir nur kleine Stände.»

Früher hatten einzelne Stände bis zu 30 Quadratmetern Grösse. Nun sind es noch sechs oder neun Quadratmeter. Insgesamt 63 Aussteller seien mit von der Partie, die «Special Edition»-Schlaraffia somit ausgebucht. Einige der sonst 130 Aussteller habe das Schutzkonzept mit den 2G-plus-Vorgaben abgeschreckt. Doch dank der Vorgaben können sich die Besucherinnen und Besucher frei im Schlaraffia-Gelände bewegen, müssten weder Abstand halten noch eine Maske tragen.

Eine Einschränkung für den Messebesuch gibt es aber: Die Besucher müssen sich einen Zeit-Slot buchen. «Das hat aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit Brandschutzmassnahmen», erklärt Wegmüller. 700 Personen dürfen das Messegelände gleichzeitig betreten. Nach zweieinhalb Stunden ist der Besuch dann vorbei. «Wir bitten dann die Besucherinnen und Besucher, das Gelände zu verlassen», sagt Wegmüller. Das sei zwar schon speziell, aber er hofft, dass die Schlaraffia-Fans Verständnis dafür zeigen.

«Wir haben ja immer noch die Pandemie, es sind aussergewöhnliche Zeiten. Aber ich denke, die Freude darüber, dass eine Messe überhaupt stattfinden kann, überwiegt.»

Wie Wegmüller berichtet, hat die Schlaraffia eine grosse Fangemeinde. Rund 12'000 Besucherinnen und Besucher kamen vor Corona jeweils an die Messe. Auch aus anderen Kantonen und dem Ausland. «Wir konnten damit zeigen, dass die Schlaraffia eine überregionale Bedeutung hat», sagt Wegmüller. Daher stehe sie als Grossveranstaltung auch unter dem Schutzschirm von Bund und Kanton.

Es sei zudem die erste Grossveranstaltung in Innenräumen, die im Thurgau stattfinden kann. «Wir haben für das Schutzkonzept eng mit der kantonalen Fachstelle zusammengearbeitet», sagt er. Das Konzept diene nun wohl auch als Vorlage für andere Anlässe dieser Art. Auch für die WEGA sieht Wegmüller realistische Chancen, dass es mit einer Durchführung klappen könnte. Auch wenn dort eine Zertifikatspflicht nicht umsetzbar ist.

«Die Vorzeichen sind positiver als in den vergangenen zwei Jahren», sagt der Geschäftsführer der Messen Weinfelden. Man lege nun auch los mit den ersten Vorbereitungen und sei guter Dinge. Die Durchführung der Schlaraffia ist nicht nur für das Publikum ein Lichtblick, wie es Wegmüller sagt. Auch für ihn und sein Team sei es schön, dass endlich wieder einmal eine Messe vor ihrer Durchführung steht. «Der Aufwand mit der Planung war zwar enorm, aber ich bin mega happy, dass es hoffentlich klappt.»