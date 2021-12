Weinfelden Raiffeisenbank macht 300'000 Franken für ein Impulsprogramm frei Gemeinsam die Krise meistern: Die Raiffeisenbank Mittelthurgau lanciert ein Impulsprogramm für Wirtschaft und Sozialwesen. Von der Gutscheinaktion sollen auch die Mitglieder profitieren.

Bankleiter Marcel Bischofberger und Verwaltungsratspräsidentin Jolanda Eichenberger von der Raiffeisenbank Mittelthurgau. Bild: PD

«Wir wollen Wirtschaft und Gesellschaft an unserem Erfolg teilhaben lassen», sagt Jolanda Eichenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau. Mit dem Programm «Domino» werde in der jetzigen Krisenzeit ein möglichst wirkungsvoller und sympathischer Impuls ausgelöst. Es handelt sich um eine Gutscheinaktion für Mitglieder, die einerseits Unternehmen und andererseits Sozialinstitutionen im Geschäftskreis der Raiffeisenbank Mittelthurgau zugutekommt.

Bankleiter Marcel Bischofberger spricht von einem mutigen und grosszügigen Entscheid des Verwaltungsrats. Es sei erfreulich, dass sich der Geschäftsverlauf der Bank auch in diesem Coronajahr positiv entwickelt habe:

«Das wollen wir belohnen und gleichzeitig den Innovationsgeist der Firmen und Sozialinstitutionen beleben.»

Die Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus dem Verwaltungsrat und der Bankleitung habe einen Vorschlag erarbeitet, der überzeugend sei, sagt Jolanda Eichenberger: «Die Mitglieder bekommen einen ‹Domino-Gutschein›. Berücksichtigt werden Unternehmen, die sich für die Teilnahme an dieser Aktion bewerben. Alternativ können die Mitglieder Sozialinstitutionen eine Spende zukommen lassen.»

Generalversammlung wird schriftlich durchgeführt

Die Gutscheinaktion ist mit der Teilnahme an den Abstimmungen verknüpft, die nächstes Jahr statt an der Generalversammlung erneut schriftlich durchgeführt werden. Die Bank möchte aus Vorsicht und aufgrund der Ungewissheit der weiteren Entwicklung der Pandemie auf Nummer sicher gehen. Man nutze die Situation aber auch als Chance, die Stimmbeteiligung zu erhöhen und die Mitglieder zu motivieren, von ihrem genossenschaftlichen Mitbestimmungsrecht Gebrauch zu machen: «Es können alle einen Gutschein einlösen, die an der schriftlichen Abstimmung mitwirken.»

Bei den Firmen und Sozialinstitutionen, die sich für das Impulsprogramm «Domino» bewerben, soll ein Konsumimpuls ausgelöst werden. Bis Ende Januar 2022 können sich interessierte Unternehmen und Sozialinstitutionen bewerben, wenn sie von der Gutscheinaktion profitieren wollen. Mit dem Versand der Abstimmungsunterlagen Mitte März werden alle berücksichtigten Partner kommuniziert und ab Mai werden die Gutscheine an die Mitglieder verschickt, die an der schriftlichen Abstimmung teilgenommen haben. Die Gutscheine können bis Ende September 2022 eingelöst werden.

Mehr Informationen und Bewerbung via www.dominoeffekt.ch.