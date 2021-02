Weinfelden Räbeblatt: Dieser Donnerstag ist eiskalt statt fetttriefend In seiner Glosse trauert TZ-Redaktor Mario Testa um den heutigen Schmutzigen Donnerstag, der dieses Jahr alles andere als laut und bunt ist.

Immer am Schmutzigen Donnerstag ziehen in Kreuzlingen weiss gewandete Schüler und Fasnächtler am Hämdglongger durch die Stadt. Bild: Reto Martin (2015)

Heute ist Tag der fetten Küche. Fasnachtschüechli, Schenkeli und Krapfen geben dem Schmutzigen Donnerstag seinen Namen. Denn eigentlich ist es ja der Schmotzige Donnerstag, also der fetttriefende Donnerstag. Richtig, der wäre heute, mit all seinen Randerscheinungen wie lauten Guggen, ausgelassenen Bällen und gehörig angetrunkenen Fasnächtlern in den Strassen.

Mario Testa, Redaktor Thurgauer Zeitung, Ressort Weinfelden Bild: Reto Martin

Zugegeben, in Weinfelden wurde der Schmudo nie besonders zelebriert. In Kreuzlingen ab 19.01 Uhr streifen doch immerhin Kinder in weissen Tüchern durch die Strassen und machen Radau während ennet der Grenze in Konstanz das Fasnachtsvolk nach dem Ausnüchtern vom vormittäglichen Gelage langsam wieder zu den abendlichen Bällen eintrudelt.

Tristesse in Grau

Dieses Jahr ist der heutige Tag aber nicht fett, sondern vor allem eins: eiskalt. Nirgends ein Fasnachtsumzug, kein Gruppenbesäufnis von bunt gewandeten Narren, kein Hämdglongger. Noch nicht mal in den Weinfelder Beizen und Bars trifft man auf Rückkehrer aus Konstanz oder anderen Fasnachtshochburgen. Das Wetter passt zur Tristesse für angefressene und stark unterfestete Fasnächtler.

Und mit dem Neuschnee wird unsere Welt noch etwas ruhiger. Ruhe ist ja schön. Aber nicht heute. Heute sollte es laut sein, heute sollte es bunt sein. Eskalieren Sie, seien Sie laut und bunt und vertreiben Sie so den Winter! – und mit ihm am liebsten gleich noch diesen unsäglichen Stimmungskiller von Virus. Geht ja im gleichen. Danke!