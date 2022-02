Weinfelden «P. Pan» geht in die Verlängerung und erhält viel Lob von Walter Andreas Müller Am vergangenen Wochenende sind im «Trauben»-Saal in Weinfelden die letzten beiden Vorführungen des Theaterstücks über die Bühne gegangen. Im Publikum sass auch der bekannte Schauspieler und Globi-Sprecher Walter Andreas Müller.

Action auf der Bühne während der Fecht-Szene zwischen Captain Hook (Falk Döhler) und P. Pan. (Melanie Schütz). Bild: Mario Testa

«Eltern brauchen die da nicht, es gibt nur Spielen», sagt Tinkerbell über das Nimmerland zu den drei Kindern der Familie Darling. Sie starten daraufhin in ihr Abenteuer mit Pan, den verlorenen Kindern und den bösen Piraten von Captain Hook. Die Dernière im «Trauben»-Saal in Weinfelden gelingt und der Applaus des Publikums ist gross.

Walter Andreas Müller, Schauspieler. Bild: Mario Testa

In der ersten Reihe sitzt auch ein prominenter Gast und schaut sich das Theaterstück an, Schauspieler Walter Andreas Müller. «Mir gefallen Theater mit Kindern sehr. Ich bin ja selber sehr kinderaffin durch meine Arbeit als Globi», sagt WAM. An Vorstellungen von Theatern mit vielen Kindern – in der Produktion «P. Pan» sind es 20 Mitwirkende – halte er auch immer Ausschau nach neuen Talenten.

«Man merkt gut, in welchem Kind ein grosses Talent schlummert. Auch hier hat es richtige Perlen darunter.»

So sei es beispielsweise gar nicht einfach für Schweizer Kinder, einwandfrei Hochdeutsch zu sprechen im Theater. «Und die Fechtszenen waren richtig toll umgesetzt. Das ist nicht einfach. Es soll ja echt wirken und doch nicht gefährlich sein für die Akteure.»

Kinder profitieren von den Profis

Für die Akteure auf der Bühne war es bei den beiden Aufführungen in Weinfelden das erste Mal, dass die Gäste im Publikum keine Maske mehr tragen mussten. «Man merkt schon einen Unterschied, sieht die Emotionen in den Gesichtern der Leute», sagt Fynn Lauter, der die Figur des Michael Darling spielt. Und seine Kollegin Angelina Fasler hat die Tour als sehr lehrreich empfunden. «Man lernt viel von den Profi-Schauspielern im Ensemble. Sie haben uns auch sehr vieles gezeigt. Es ist ein tolles Zusammenspiel.»

Angelina Fasler und Fynn Lauter spielen mit bei «P. Pan». Bild: Mario Testa

Etwas gelitten habe in dieser Zeit sicher der Schulunterricht. «Auch während der Schule machte ich mir ständig Gedanken zu meiner Rolle, da war ich schon oft etwas abgelenkt», sagt Fynn Lauter.

Andreas Müller, Projektleiter «P. Pan». Bild: Mario Testa

Projektleiter Andreas Müller ist zufrieden mit den Auftritten in Weinfelden. Zweimal war der «Trauben»-Saal, wenn auch nicht ausverkauft, dann aber doch sehr gut besetzt. «Die Bilanz über alle Aufführungen in den vier Städten ist durchzogen. Wegen der Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen kamen deutlich weniger Leute als noch bei unserer letzten Produktion Oli Twist», sagt er.

«Aber da ging es allen in der Branche ähnlich, wie ich in vielen Gesprächen erfahren habe.»

Bei der Produktion «P. Pan» stehen sehr viele Kinder auf der Bühne. Bild: Mario Testa

Müller gibt dafür bekannt, dass die beiden Vorführungen in Weinfelden nun doch nicht die letzten waren, wie ursprünglich geplant. «Wir haben uns entschlossen, nochmals zwei Zusatzvorstellungen zu geben in Romanshorn am 29. und 30. April.» Fast alle Schauspielerinnen und Schauspieler konnten sich diese Termine einrichten. Für ein paar wenige Rollen steht Ersatz bereit.