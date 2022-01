Weinfelden Ostschweizer Sportschützen messen sich in der Paul-Reinhart-Sporthalle Vom 4. bis 6. Februar finden in Weinfelden die Ostschweizer Finalwettkämpfe für Pistole und Gewehr statt. Dazu wird die Dreifachturnhalle zum Schiesssportzentrum umfunktioniert.

An den Ostschweizer Finalwettkämpfen findet wie schon vor zwei Jahren auch ein Mixed-Turnier für Männer und Frauen statt. Bild: Andrea Tina Stalder (Februar 2020)

Sportschützen, hauptsächlich aus dem Thurgau und den vier umliegenden Kantonen, aber auch solche von ausserhalb, kommen am Wochenende vom 4. bis 6. Februar nach Weinfelden. An den Ostschweizer Finalwettkämpfen messen sie ihre Treffsicherheit mit Luftpistole und -gewehr in der Paul-Reinhart-Turnhalle. «Das Fürstentum Liechtenstein gehört auch zu unserem Verband. Die hätten sonst ja kaum Vergleichsmöglichkeiten – wir sind also sozusagen international», sagt Bruno Wyss, Matchchef des Ostschweizer Sportschützen-Verbandes. «Wir erwarten dieses Jahr etwa 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.»

Die Wettkämpfe werden als 2G-plus-Anlass durchgeführt, damit die Schützinnen und Schützen während des Schiessens keine Maske tragen müssen.

«Wir spüren die Zertifikatsbeschränkung schon. Es gibt einige Schützinnen und Schützen, die deshalb nicht kommen werden. Aber die Anmeldungszahlen sind recht gut.»

Vor dem Entscheid zur Durchführung der Finalwettkämpfe habe der Verband auch extra nochmals eine Umfrage durchgeführt. «Wir haben eine Schmerzgrenze von 30 Prozent weniger Teilnehmenden festgelegt. Gerade bei Gruppen, die aus vier Personen bestehen, ist es nicht einfach, wenn da plötzlich Leute fehlen», sagt Wyss. Aber die Umfrage habe klar gezeigt, dass einer Durchführung der Wettkämpfe sehr willkommen ist.

Zehn Meter bis zur Zielscheibe

Am kommenden Donnerstag beginnen die Umbauarbeiten in der Sporthalle Paul Reinhart. 38 Scheiben werden in der Halle installiert. Ein schwerer Vorhang an der Wand verhindert, dass die Projektile Schaden anrichten, sollten sie an einer der Scheiben vorbeifliegen, die in zehn Metern Entfernung stehen. Jede einzelne Scheibe verfügt über eine elektronische Messung und eine digitale Anzeige am langen Tisch, an dem sich die Schützinnen und Schützen aufreihen.

Die Schützen stehen alle in einer Reihe am Tisch mit den Trefferanzeigen. Bild: Andrea Stalder (Februar 2020)

«Wir waren schon im Jahr 2020 in Weinfelden und das hat damals sehr gut geklappt», sagt Bruno Wyss. Normalerweise finden die Finalwettkämpfe jedes Jahr statt, immer zwei Jahre hintereinander am selben Austragungsort. Da sie aber vergangenes Jahr ausgefallen sind, kommt Weinfelden nochmals zum Zug.

Viermal OK-Präsident

OK-Präsident der Ostschweizer Finalwettkämpfe in Weinfelden ist Hans Eschenmoser. «Wir stellen mit dem OK die Infrastruktur, der Verband übernimmt die Anmeldungen», sagt der Stadtrat, der nach 2014, 2015 und 2020 schon zum vierten Mal den Anlass präsidiert. «Die Hauptarbeit liegt also bei den Schützen.»

Hans Eschenmoser, OK-Präsident Ostschweizer Finalwettkämpfe. Bild: Mario Testa

Sportlich gibt es diverse Kategorien, in denen sich die Schützinnen und Schützen messen. Speziell ist die Mixed-Kategorie Gewehr mit je einem Mann und einer Frau im Team. «Das ebenfalls stattfindende Pistolenschiessen ist eigentlich Sache der Kantonalverbände. Aber sportlich gesehen ist es natürlich interessant, einen Ostschweizer Meister im Luftpistolenschiessen zu küren», sagt Bruno Wyss.

Als Matchchef wird er in Weinfelden auch versuchen, ein möglichst gutes Verbandsteam für die überregionalen Anlässe zu formen. «Der Höhepunkt ist jeweils der Vebandsmatch, wo wir acht Leute stellen müssen. Da haben wir die vergangenen zweimal sowohl im Kleinkaliber als auch beim Luftgewehr gewonnen.» Und in den Teamwettbewerben in Weinfelden sei die sportliche Frage eigentlich nur eine: «Wie hoch gewinnt Gossau?»