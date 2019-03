Weinfelden: Mobilität mobilisiert Am 31. März bestimmen die Stimmberechtigten das Stadtparlament. Die Mobilität ist ein grosses Thema im Wahlkampf. Diskussionen rund um den Ortsbus bieten Zündstoff. Janine Bollhalder

Möglicherweise wird künftig ein Ortsbus das Landschaftsbild Weinfeldens bereichern (Bild: Mario Testa)

Die Mobilität in Weinfelden ist entwicklungsfähig. In diesem Punkt sind sich alle Parteien einig – wenn auch mit unterschiedlichen Ansichten darüber, wie diese Thematik angegangen werden soll. Die Mobilität soll primär für all jene verbessert werden, die nicht mehr sicher zu Fuss unterwegs oder ansonsten in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Fünf von neun Parteien (EVP, GP, GLP, J&A, CVP) sprechen sich im Wahlkampf klar für eine Verbesserung der Mobilität in Weinfelden dank eines Ortsbusses aus. Allerdings mit unterschiedlichen Vorstellungen zum Zeitpunkt der Verwirklichung.

Vorteil: mehr Bewegungsfreiheit

Ein Orts– oder Stadtbus käme Arbeitnehmenden zugute, die heute mit dem Auto zur Arbeit fahren, aber auch Musiker oder Sportler mit sperrigem Gepäck profitierten von diesem Angebot. Ein lokales Busnetz wäre für Familien oder Einzelpersonen, die einen schweren Einkauf tätigen müssen, ebenfalls eine Erleichterung.

Dies wiederum zeigt weitere Vorteile des Ortsbusses: Dank vermindertem Individualverkehr gibt es nicht nur weniger Fahrzeuge auf den Strassen, auch würde der CO2-Ausstoss reduziert. Das geringere Verkehrsaufkommen würde zudem die Sicherheit für Fussgänger und Velofahrer verbessern.

Diesen positiven Aspekten zum Trotz, sprechen sich drei von neun Parteien (SP, SVP, FDP) entschieden gegen einen Ortsbus aus. Aufgrund dessen, dass Weinfelden bereits sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sei und stark frequentierte Orte auch zu Fuss erreichbar sind.

Nachteil: hohe Kosten

Die Kosten eines Ortsbusses stehen für die drei ablehnenden Parteien in keinem akzeptablen Verhältnis zum Nutzen, der Ortsbus könnte eine Steuererhöhung von bis zu fünf Prozentpunkten mit sich bringen – und dies nicht nur für jene, die das Verkehrsmittel dann auch nützen.

Auch von den meisten Parteien, die den Ortsbus grundsätzlich befürworten, wird die Finanzierung angesprochen. Viele fordern eine erneute Überarbeitung des Konzepts, besonders hinsichtlich der Grösse und Anzahl der Busse.

Laut Aussage von Martin Müller (GP) würden die technischen Betriebe Weinfelden allenfalls Ladestationen für Elektrobusse auf eigene Rechnung erstellen. «Dieses klimafreundliche Mobilitätsnetz könnte Weinfelden dem angestrebten Label <Energiestadt Gold> näherbringen», sagt Müller.

Der Ortsbus ist scheinbar eine zukunftsweisende Idee, deren Finanzierung und genaue Umsetzung momentan allerdings noch Fragen aufwirft.

Alternative Lösungen

Als Alternative zum Bus wird oft die Erweiterung des subventionierten Taxifahrdienstes genannt. Dieser Dienst ist momentan ausschliesslich für Bewohner der nördlichen Ortsteile von Weinfelden (Burg/Oberhard, Weerswilen, Ottenberg/Alp) vorgesehen. Die Gemeinde übernimmt pro Fahrt durchschnittlich die Hälfte des Gesamtpreises.

Für allgemein wünschenswert halten die Politiker verbesserte Fuss- und Velowege. Beides mit starkem Fokus auf Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.