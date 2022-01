Weinfelden Mitte fordert mehr Bewegung beim Projekt Begegnungsraum Bahnhof Mit einer Interpellation fordern vier Mitte-Stadtparlamentarier Klarheit zum weiteren Vorgehen der Stadt. Jetzt ist klar, im Januar klappt es noch nicht mit dem angedachten Workshop. Stadtrat Hans Eschenmoser will nun aber vorwärtsmachen.

Zwischen Lagerstrasse, Bahnhof und Bushof soll in Weinfelden ein Begegnungsraum entstehen. Bild: Mario Testa

100'000 Franken sind im Investitionsbudget der Stadt Weinfelden dieses Jahr eingeplant für die Entwicklung des Begegnungsraums Bahnhof. «BGK Bahnhof Lagerstrasse» heisst der Budgetposten zum Betriebs- und Gestaltungskonzept, für das im Vorjahresbudget bereits 90'000 Franken und in der Rechnung 2020 knapp 5000 Franken aufgewendet wurden.

Geld für die Entwicklung der Ideen für den Weinfelder Bahnhof der Zukunft ist also vorhanden. Vier Weinfelder Mitte-Parlamentarier haben nun erneut eine Interpellation zum Thema eingereicht und richten sechs Fragen an den Stadtrat.

Kernfragen der Interpellation Wie setzt sich die Begleitgruppe zusammen?

Wer wird an den Workshop im Januar 2022 eingeladen?

Wie gedenkt der Stadtrat das grosse Interesse der Weinfelder Bevölkerung abzuholen?

Wie gedenkt der Stadtrat, das Konzept Fuss- und Radverkehr und die Nutzungsstrategie Ortskern in das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof miteinzubeziehen?

«Uns fehlt eine Gesamtschau im Zusammenhang mit dem Fuss- und Radverkehr, der Nutzungsstrategie Ortskern und dem Begegnungsraum Bahnhof», sagt Interpellantin Alexandra Beck.

«Der Stadtrat sollte da nicht klein denken, sondern grosszügig. Diese Themen hängen alle zusammen, die kann man nicht einfach losgelöst von einander betrachten.»

Deshalb habe sie mit den Mitunterzeichnenden aus ihrer Partei die Interpellation im Dezember eingereicht. Es ist auch nicht der erste Vorstoss in dieser Richtung aus der Feder von Alexandra Beck. «Uns ist das Thema sehr wichtig, deshalb bleiben wir auch dran.»

Zahlreiche Anfragen zum Bahnhof

Den ersten zu einer Kommission für die Neugestaltung des Bahnhofs reichte sie schon 2016 ein, ein Jahr später folgte einer, in dem sie auch den Erhalt des Theaterhauses Thurgau im Rahmen der Bahnhofsgestaltung ansprach. 2019 folgte die nächste Interpellation zum Betriebs- und Gestaltungskonzept für den Bahnhof und vor einem Jahr dann eine Anfrage zu den Begegnungsräumen Bushof und Bahnhof.

Alexandra Beck, Interpellantin und Stadtparlamentarierin, die Mitte. Bild: PD

Der Stadtrat hat auf Becks Fragen, die sie jeweils mit Mitunterzeichnenden aus ihrer Partei einreichte, geantwortet. «Die bisherigen Antworten stellen uns nicht zufrieden», sagt Alexandra Beck. Der Stadtrat habe an der letzten Sitzung immerhin gewisse Aussagen zum weiteren Verlauf des Prozesses gemacht. «Das hätte er ohne die Interpellation wohl nicht, wir hätten wohl nicht so viel vernommen.»

Alexandra Beck findet es wichtig, dass die Themen rund um den Bahnhof und die Mobilität in Weinfelden bald angegangen wird. Und dass möglichst viele Seiten zu Wort kommen bei der Erarbeitung allfälliger Konzepte. «Es müssen nicht nur Parteivertreter sein, sondern auch Anwohner und Geschäfte. Die Stadt sollte Betroffene zu Mitwirkenden machen.»

Information für die Fraktionen

Zuständig für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof ist Stadtrat Hans Eschenmoser. Was er zur Frage nach dem Workshop sagen kann: «Diese Veranstaltung kommt im Januar nicht mehr zu Stande.» Er verweist auf den 26. Januar, wenn er sich mit den Fraktionspräsidenten des Stadtparlaments trifft und über das weitere Vorgehen informiert.

Hans Eschenmoser, Stadtrat Weinfelden. Bild: Mario Testa

Es sei richtig, dass in einem Protokoll des für die Konzepterarbeitung beauftragte Büro Planimpuls steht, dass im Januar ein Mitwirkungsanlass geplant war.

«Jetzt müssen wir aber zuerst arbeiten. Und man kann Leute zur Mitwirkung ja auch nicht in so kurzer Zeit zusammentrommeln.»

Auf die lange Bank schiebe er das Thema sicher nicht, betont Hans Eschenmoser. «Der Druck ist viel zu gross. Es ist auch wichtig, dass so ein Konzept breit abgestützt ist, da es zum Schluss eine Volksabstimmung geben wird.» Im Verlaufe dieses Jahres werde das Vorprojekt Begegnungsräume Bus- und Bahnhof Weinfelden abgeschlossen sein, verspricht der Stadtrat.

Konzept für Langsamverkehr dauert länger

In ihrer Interpellation fordern die Mitte-Politiker auch den Blick aufs Ganze, das Fuss- und Radverkehr-Konzept in Bezug zum Bahnhof zu bringen. «Das eine ist das Projekt Bahnhof, das andere ist die Mitarbeit in der neu gebildeten Kommission Mobilität. Das geht länger», sagt dazu Hans Eschenmoser.

Alle Themen als grosses Ganzes zu sehen, sei sehr schwierig. «Dann kommt man noch weniger zum Ziel. Es bräuchte derart viele Kompromisse, das wäre nicht machbar», sagt Eschenmoser.

«Lieber versuchen wir bei jedem Thema eine möglichst gute Lösungen zu finden – und klar blenden wir dabei die weiteren Themen nicht komplett aus, die sind immer im Hinterkopf.»

Von der Mitwirkung verschiedenster Personen – sei es für die Zukunft des Bahnhofs oder des Langsamverkehrs – verspricht er sich ausgereifte und breit abgestützte Konzepte. «Mir ist aber auch wichtig zu sagen, bei Mobilität und Bahnhof braucht es Personen, die bereit sind, Zeit zu investieren. Da warten mehrere und auch längere Sitzungen auf die Mitglieder.»