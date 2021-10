Weinfelden Mehr Programm: Die Volkshochschule Mittelthurgau startet am Freitag Mit der Mitgliederversammlung und einem Vortrag beginnt die halbjährige Saison der Volkshochschule Mittelthurgau in Weinfelden. Mit 22 Anlässen ist das Programm dieses Jahr deutlich ausgebaut worden.

Präsidentin Verena Stämpfli und Vizepräsident Michael Bürgi freuen sich auf die vielen Anlässe der Volkshochschule Mittelthurgau. Mario Testa

Zwei Online-Vorträge, zu mehr hat es im vergangenen Jahr nicht gereicht für die Volkshochschule Mittelthurgau. «Wir haben trotz Pandemie probiert, so viel wie möglich durchzuführen. Aber mehr hat einfach nicht geklappt», sagt Präsidentin Verena Stämpfli. Das permanente Planen und Anpassen sei aufwendig gewesen, immerhin hätten bei beiden Online-Veranstaltungen je rund 30 Personen teilgenommen. Vizepräsident Michael Bürgi ergänzt:

«Die Online-Veranstaltungen waren interessant, aber einfach nicht das Wahre.»

Umso mehr freuen sich die beiden deshalb auf das neue Vortragsprogramm. Alle 22 geplanten Veranstaltungen sollten nun wieder stattfinden können, vor Ort, nicht im Netz. Einfach das vergangene Programm aufwärmen wollten sie nicht, sagt Stämpfli. «Wir haben geschaut, was wir vom letztjährigen Programm übernehmen wollen und welche Referenten überhaupt Zeit haben auch dieses Jahr. Ausgemistet haben wir Kurse, wo die Aktualität nicht mehr gegeben ist.» So sei ein etwa hälftiger Mix aus neuen und bereits geplanten Vorträgen entstanden.

Die Mitglieder, welche sich im vergangenen Jahr sehr verständnisvoll gezeigt und trotz mehrheitlich ausgefallener Veranstaltungen nicht gleich ihre Beiträge zurückgefordert hätten, werden dieses Jahr mit fünf statt normalerweise drei Gutscheinen für die Veranstaltungen belohnt. Alle Veranstaltungen – teils gratis, teils mit Eintrittspreis – sind jedoch auch für Nichtmitglieder zugänglich.

Start mit der Versammlung

Eröffnet wird der Vortragsreigen am Freitagabend, 29. Oktober. Anschliessend an die Mitgliederversammlung erzählt Lokalhistoriker Martin Sax ab 20 Uhr unter dem Titel «Zwischen zwei Welten» von seiner Reise nach Indien. Es folgen in den kommenden Monaten bis Ende März Vorträge über Geschichtliches, Weltpolitik und Umweltthemen. Andere Referenten geben Lerntipps fürs Alter, Einblick in Thurgauer Organisationen oder bedeutende Gebäude.

«Etwa ein drittel der Veranstaltungen haben mit Weinfelden und der Region zu tun, es gibt Abendveranstaltungen und auch Matinees.»

«Wir achten auch darauf, dass wir andere Veranstalter mit den Themen nicht konkurrieren.» Veranstaltungsorte gibt es einige. Die meisten Vorträge finden in der Aula des BBZ statt. «Dort haben wir genug Platz, um auch 60 Personen mit genügend Abstand begrüssen zu können», sagt Michael Bürgi. Andere Schauplätze sind das «eiszueis», die Regionalbibliothek oder das Theaterhaus Thurgau. «Dazu kommen Führungen vor Ort, beispielsweise in den Meyerhans Mühlen, dem Weingut von Michael Broger oder dem Gasthaus zum Trauben.»

14'000 Programmflyer per Post

Die Volkshochschule Mittelthurgau wird von mehreren Gemeinden, Firmen und Organisationen unterstützt. In alle beteiligte Gemeinden haben die Organisatoren ihre Programmflyer verschickt, rund 14'000 Stück. Für alle Veranstaltungen gilt vorläufig die Zertifikatspflicht. «Wir passen das natürlich an, sollte sich an den Vorgaben etwas verändern», sagt Verena Stämpfli, die dem Verein seit zwei Jahren vorsteht.

Verena Stämpfli trat vor zwei Jahren die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Werner Meier an. Bild: Andrea Stalder

Sie tritt an der Versammlung vom Freitagabend anlässlich der Gesamterneuerungswahl zur Wiederwahl an. Ebenso die meisten Vorstandsmitglieder. «Nur Marie Jetzer vom Sekretariat verabschiedet sich nach langer Zeit aus dem Vorstand. Wir freuen uns, dass nun Franziska Conrad für dieses Amt kandidiert, sie hat sich schon eingearbeitet.»