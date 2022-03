Weinfelden Mehr als bloss Wein: Diese fünf Spezialitäten sollten Sie an der Schlaraffia probieren Von Most über Pfeffer bis zu Kräuterschnaps: An der Gourmet-Messe in Weinfelden gibt es für alle etwas zu probieren. Hier eine Auswahl, die es nebst Wein zu degustieren gibt.

Die Spezialausgabe der Schlaraffia findet im Thurgauerhof statt. Bereits zu Beginn fanden sich einige Besucher ein, die Wein und andere Spezialitäten degustierten. Bild: Ralph Ribi

Bereits um 16 Uhr standen die Besucherinnen und Besucher schon an Weinständen und degustierten. Das Zeitfenster von zweieinhalb Stunden hat wohl auch dazu geführt, dass bereits bei der Türöffnung schon einige Besucher den Saal füllen. Aufgrund der feuerpolizeilichen Bestimmungen dürfen nur 700 Personen gleichzeitig die Schlaraffia besuchen.

Der Einlass ist jedoch kein Problem und die Besucher verteilen sich im doch grosszügig eingeteilten Saal. Von den rund 60 Ausstellern haben alle ihren Stand im Saal und Foyer des Thurgauerhofs eingerichtet. An den meisten Ständen gibt es Wein zu degustieren. Hier folgt jedoch eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge an anderen Produkten, die es sich zu probieren lohnt.

Der Bärenmost aus Opfershofen. Bild: Ralph Ribi

Die Familie Bär produziert in Opershofen mit handverlesenen Äpfeln drei Sorten von Süssmost – den Bärenmost. Auf dem Etikett abgebildet sind drei Frauen. Die Säfte heissen denn auch Anni, Frieda und Marie.

«Anni war die liebste Grossmutter», erzählt Debora Bär. «Deshalb ist dies der süsseste Most.» Marie hatte ein hartes Leben, ihr Most ist daher kräftig. Und eher säuerlich ist der Saft Frieda. «Sie hatte ein bisschen Haare auf den Zähnen», sagt Debora Bär und lächelt.

Es sind sortenreine Säfte und sie haben sichtbar unterschiedliche Färbungen und Geschmäcker. «Ältere Personen finden Frieda besser, jüngere eher die süsse Variante Anni. Und Marie ist halt der speziellste», sagt Debora Bär.

Der Kräuterschnaps Bermontis. Bild: Ralph Ribi

Als Marketing Diplomarbeit hat der Kräuterschnaps Bermontis seinen Anfang genommen. «Aber mein Kollege und ich wollten nicht nur die Theorie, sondern die Flasche auch mit Inhalt füllen. So gründeten wir 2018 unsere Firma», sagt Marek Elias. Die Flasche besticht denn auch mit edlem Design.

Und auch der Inhalt hat es in sich: 25 Kräuter gemischt mit Thurgauer Erdbeeren und Aprikosenessenz. Die Wattwiler Jungunternehmer lassen das Destillat in Oberuzwil brennen und etikettieren es in ihrer Freizeit.

Aus der Steiermark: das Kürbiskern-Nutella. Bild: Ralph Ribi

Eine Art Nutella ist der Brotaufstrich des Samenkönigs aus der Steiermark. Ein Brotaufstrich für den Zmorge aus reinen sonnengetrockneten Kürbiskernen. «Es ist wichtig, dass die Kerne richtig trocknen, da sie sonst bitter werden», sagt Franz Pschait. An seinem Stand finden sich etliche Arten und Versionen von Kürbiskernen: mit Ingwer, Schoko-Chili, Wasabi oder mit Orangengeschmack.

Von Hand mit Schoggi überzogen: die Mandelküsse. Bild: Ralph Ribi

Die schokoladigen Küsse aus Küsnacht gehen auf ein altes Herstellungsprozedere zurück. Zwölf Mal wird die warme Schoggi um eine Mandel gezogen. «Das muss sehr schnell gehen», sagt Jolanda Steiner. Sie hat das Verfahren von einem 90-jährigen Confiseur aus Interlaken. «Ich wollte das Wissen erhalten», erzählt sie. Die Mandelküsse gibt es in drei verschiedenen Varianten. «Für die älteren Leute habe ich Manduja kreiert. Das ist Gianduja mit Mandelsplitter, das ist nicht so hart zu beissen.»

Wilder Pfeffer aus dem Urwald in Madagascar. Bild: Ralph Ribi

Am Madagascar Fairtrade-Stand gibt es Gewürze und vor allem Pfeffer in allen Farben und Formen. Doch einer ist sehr speziell: der wilde Pfeffer aus dem Urwald. Dort wächst die Ranke die Bäume hoch. Der Pfeffer wird von Einheimischen von Hand gepflückt.

Wer den Pfeffer probiert, merkt schnell, dass das Gewürz sehr aromatisch, fast fruchtig ist. «Der Pfeffer ist seit etwa zehn Jahren in der Gourmetküche angekommen», sagt Erich Steiner, der die Produkte in Herdern unter anderem in seinem Laden vertreibt.