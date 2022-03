Weinfelden «Mehl in der Schublade» – Theater Bilitz feiert die Premiere seines neuen Stücks Die Weinfelder Theatermacher um Schauspieler und Theaterleiter Roland Lötscher haben in den vergangenen Monaten ein neues Stück für Jugendliche einstudiert. Am Freitag und Samstag zeigen sie es erstmals im Theaterhaus Thurgau.

Julian und Opa Otto vertreiben sich die Wartezeit mit einer Partie Schach. Sophie schaut den beiden zu. Bild: PD

Ein Zügeltag der ganz besonderen Art erleben die beiden Geschwister Sophie und Julian in der neusten Geschichte des Theaters Bilitz. Die engagierte junge Frau und ihr verträumter Bruder helfen ihrem Opa Otto beim Umzug – aber dieses Vorhaben gestaltet sich schwieriger als erwartet. Der alte Mann ist nämlich dement und bringt die Dinge ganz schön durcheinander. Er packt die Zügelkisten wieder aus, vermischt immer wieder Erinnerungen mit der Gegenwart, verwechselt Sophie und Julian mit Freunden von früher und hat sogar kiloweise Mehl gebunkert.

Sophie und Julian heitern ihren Opa Otto auf. Bild: PD

Das Theaterstück «Mehl in der Schublade» stammt vom österreichischen Autor Flo Staffelmayr. Es ist berührend und doch humorvoll und thematisiert die Frage, wie sich Menschen unterschiedlicher Generationen in der Welt zurechtfinden. Das Stück richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und an Erwachsene.

Unterwegs als mobiles Theater

Die drei Schauspieler im Stück sind Roland Lötscher als Opa Otto, Ivan Georgiev als Julian und Sonia Diaz als Sophie, Regie führt Agnes Caduff. Am Freitag und Samstag, jeweils um 20.15 Uhr zeigt das Trio die neue Produktion erstmals im Theaterhaus Thurgau. Danach gehört das Stück zum Repertoire des Theaters Bilitz, mit dem es als mobiles Theater unterwegs ist, meist an Schulen. Somit sind die beiden öffentlichen Vorstellungen am Wochenende eine der wenigen Chancen, das Stück in Weinfelden zu sehen.