Weinfelden Mal am Steuer eines Brummis Beim Event von «World of Trucks» ging es um Verkehrssicherheit.

Bild: Werner Lenzin

Aus den Lautsprecherboxen tönen Elvis-Songs, erstaunlich gut interpretiert von Elvesto. Es herrscht eine fröhliche und aufgeräumte Stimmung am Samstag auf dem Gelände des Verkehrssicherheitszentrums Thurgau in Weinfelden. Auf der Trainingspiste stehen ein automatischer 18 Tonnen Volvo und ein ebenso schwerer geschalteter Mercedes Benz. Beides sind Stückgutfahrzeuge mit 450 PS, die im Nahbereich eingesetzt werden. «Wir sind glücklich, dass wir nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal wieder einen solchen Anlass durchführen können», sagt Präsidentin Bettina Meile. Sie ist zwar nicht selbst am Steuer eines Lastwagens anzutreffen, doch als Tochter und Mutter eines Lastwagenchauffeurs hat sie auch etwas Benzin im Blut. Den Verein World of Trucks gibt es seit sechs Jahren, und aktuell sind 36 Mitglieder dabei.

Dauerstress statt Trucker-Romantik

Im OK mit dabei ist auch Berufschauffeur Andreas Huber. Er ist seit 15 Jahren unterwegs mit einem grossen Brummi. Das Ziel des heutigen Tages ist für ihn klar: «Wir wollen einen Beitrag leisten für die Sicherheit im Strassenverkehr und etwas Gutes tun.» Man spürt aus seinen Schilderungen: Vom Traum des Fernfahrerjobs mit viel Trucker-Romantik ist nicht viel übrig geblieben und heute stehen Brummifahrer mehr denn je unter Dauerstress. Das grösste Problem ist für den erfahrenen Lastwagenfahrer, der insgesamt 1,8 Millionen Kilometer unfallfrei gefahren ist, die Unachtsamkeit und der Egoismus vieler Verkehrsteilnehmer. Seine Empfehlung im Bereich des Toten Winkels für alle Verkehrsteilnehmer: Immer hinter dem Rückspiegel eines Lastwagens anhalten. Doch wie fährt sich so ein Monstrum, das will Elisabeth Vidale aus Weinfelden wissen. Nach einer kurzen Einführung fährt sie eine Runde. Nach der Fahrt meint sie: «Im Vergleich zum PW sitzt man höher und hat mehr Spiegel, die eine gute Rundsicht ermöglichen. «Die Leidenschaft der LKW-Fahrer kann ich gut verstehen», lautet ihr Fazit.