Weinfelden Licht und Schatten auf der Bühne: 28 Klassen zeigen ihre Stücke an den Ostschweizer Schultheatertagen Die Ostschweizer Schultheatertage finden dieses Jahr zum achten Mal statt. Nach mehrmonatiger Vorbereitung präsentieren die Oberstufenschülerinnen und Schüler ihre Stücke nun in Weinfelden, Herisau und Buchs.

Die Theater-Freifachklasse der Oberstufe aus Kirchberg SG präsentiert ihr Stück «Chaos im Schulkeller» im Theaterhaus Thurgau. Bild: Mario Testa

Zehn weisse Klappstühle, zehn schwarze Klappstühle. Dazu vier Stellwände und abwechseln links, rechts oder auf beiden Bühnenseiten Licht. Mehr haben die 28 Schulklassen nicht zur Verfügung für ihr Stück an den achten Ostschweizer Schultheatertagen, das sie unter dem Thema «Plan C» erarbeitet haben. Am Donnerstag und Freitag waren acht Klassen in Weinfelden zu Gast und zeigten im Theaterhaus Thurgau ihre Stücke, die sie in den vergangenen Monaten in ihrem Frei- oder Wahlpflichtfach Theater eingeübt haben.

Lehrer Andreas Künzli. Bild: Mario Testa

«Wenn ich die Schüler gefragt hätte, wären wir heute wohl nicht hier. Also habe ich die Klasse angemeldet, etwas Druck schadet nicht», sagt Andreas Künzli, Lehrer des Wahlpflichtfachs Theater der Sekundarschule Teufen AR.

«Wir haben ein Stück erarbeitet. Es war schön zu sehen, wie sich in den vergangenen Monaten viele kleine Schnipsel zu einem Ganzen zusammengewachsen sind.»

Auch Julia Niggli blickt auf ähnliche Erfahrungen zurück. «Heute ist der Höhepunkt unseres Freifachkurses.» Die Lehrerin im Oberstufenschulhaus Lerchenberg in Kirchberg SG leitet das Freifach Theater. Seit Mitte Januar arbeite die Freifachklasse auf die Schultheatertage hin. «Zuerst habe ich mit ihnen den Aufbau eines klassischen Dramas behandelt, dann haben wir Ideen für ein Stück gesammelt und dann die Figuren entwickelt.»

Amüsantes Chaos im Schulkeller

Resultat dieser Arbeit ist ein amüsanter, kurzer Zweiakter. Im ersten muss die genervte Lehrerin immer mehr ihrer Schulkinder auf die Nachsitzen-Liste schreiben. Sei es, weil sie während des Unterrichts essen, telefonieren oder sich die Nägel lackieren. Zum Schluss ist es die ganze Klasse, welche die Lehrerin dazu verdonnert, den Schulkeller beim Nachsitzen aufzuräumen. Weil sich die Jugendlichen dort aus Versehen einsperren, zeigen sie plötzlich ganz neue Verhaltensweisen. Sie werden netter, hilfsbereiter, offener.

Zur Nachbesprechung sitzen die Schülerinnen auf der Bühne und bekommen Rückmeldung von den Theaterschaffenden und den anderen Klassen. Zuallererst Applaus. Bild: Mario Testa

Ihr Spiel löst bei den anderen drei Klassen, die dem Schauspiel beiwohnen, viele Lacher und zum Schluss grossen Applaus aus. Danach folgt eine Nachbesprechung, wo das Leitungsteam mit Petra Cambrosio, Mario Franchi und Kristin Ludin verschiedene Aspekte wie Figuren, Requisiten oder die Aussage analysieren und zur Diskussion aufrufen. Es ist der letzte Akt nach einer langen Vorbereitung. «Im Verlaufe der Erarbeitung der Stücke werden die Klassen auch von Theaterschaffenden begleitet», sagt Mario Franchi. Während zehn Lektionen kommen sie als Coaches in den Unterricht.

Mario Franchi, Co-Projektleiter. Bild: Mario Testa

«Die Vorführungen heute sind alles Premieren. Die Klassen dürfen die Stücke vor den Schultheatertagen noch nicht öffentlich aufführen.»

Organisiert werden die Ostschweizer Schultheatertage vom Theater St.Gallen, der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und dem Theater Bilitz aus Weinfelden. Für die finanzielle Unterstützung sorgen die Kulturämter der Trägerkantone St.Gallen, Thurgau, beide Appenzell und Glarus, sowie Private und Stiftungen.