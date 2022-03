Weinfelden Knapp 4000 Besucher kamen an die Schlaraffia im Thurgauerhof Am Sonntag endete die verkleinerte Version 2022 der Wein- und Genussmesse Schlaraffia in Weinfelden. Messeleiter Gergor Wegmüller zieht eine mehrheitlich positive Bilanz.

Messeleiter Gregor Wegmüller zwischen den Besuchern an der «Schlaraffia» im Foyer des Thurgauerhof-Saals. Bild: Mario Testa

Die «Schlaraffia 2022» unter besonderen Voraussetzungen ist Geschichte. Gregor Wegmüller ist zufrieden mit dem Verlauf der Wein- und Genussmesse, die ausnahmsweise nur in den Räumen des Kongresszentrums Thurgauerhof stattfand und nicht wie sonst auch noch in zusätzlichen Messezelten auf dem Marktplatz. Trotzdem fällt seine Bilanz nicht nur positiv aus. «Es kamen mit knapp 4000 etwas weniger Besucher, als wir erwartet hatten», sagt der Messeleiter.

«Dass Zeit-Slots reserviert werden mussten, hat offenbar schon einige Leute abgeschreckt.»

Was ihn sehr freue, sei die Tatsache, dass die Leute, welche kamen, auch sehr interessiert waren. «Das ist auch für die Aussteller gut.» Wegmüller spricht von einer angenehmen Atmosphäre, welche während der vier Messetage im Thurgauerhof geherrscht habe. «Wir haben von einigen Gästen die Rückmeldung erhalten, dass sie es als sehr angenehm empfinden, dass wegen der Publikumsbegrenzung nicht ein so grosses Gedränge herrscht wie sonst manchmal.» Die Aussteller hätten sich entsprechend Zeit nehmen können für die Besucher.

Besucher akzeptieren die Zeit-Slots

Der Grenze von maximal 700 Personen im Gebäude habe man sich nur am Freitagabend angenähert. «Deshalb mussten wir auch zu keiner Zeit Leute zum Gehen auffordern. Die allermeisten haben sich sehr gut an ihre Zeit-Slots gehalten», sagt Gregor Wegmüller. Die Möglichkeit, an der Kasse vor Ort Tickets zu kaufen, hätten nur etwa 200 Personen benützt. «Aber es gab einige, die von zu Hause aus spontan ein Slot gebucht und eine halbe Stunde später dann auch hier waren.»

Besucherinnen und Besucher degustieren Weine an der Schlaraffia. Bild: Ralph Ribi

Für ihn als Messemacher sei es sehr wohltuend gewesen, sich wieder einmal direkt mit den Ausstellern unterhalten zu können. «Es ist wie eine Schlaraffia-Familie, die sich nun endlich wieder mal treffen konnte.»