weinfelden Ihr Kinderlein kommet: Sekundarschule hat bald Platzprobleme wegen hoher Schülerzahlen Am Mittwochabend haben die beiden Versammlungen der Primar- und Sekundarschule Weinfelden stattgefunden. Die Rechnung wurde zwei Mal gut geheissen.

Unter den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern herrscht Einigkeit. Sie genehmigen die Rechnung. Bild: Monika Wick

«Es gibt Dinge, die bereiten mir ab und zu eine schlaflose Nacht. Das sind aber nicht die Finanzen, die sind im Lot», sagt Thomas Wieland, Präsident der Sekundarschule Weinfelden. Tatsächlich schloss die Rechnung 2020, über die die 45 Stimmberechtigten am Mittwochabend im Rathaus zu befinden hatten, bei einem Ertrag von rund 14,5 Millionen Franken und einem Aufwand von rund 14 Millionen Franken mit einem Gewinn von rund einer halben Millionen Franken.

Budgetiert war ein Verlust von rund 660'000 Franken, womit das Ergebnis trotz eines unveränderten Steuerfusses rund 1,2 Millionen Franken besser ausfiel, als erwartet. «Hauptgrund für die Besserstellung sind höhere Steuereinnahmen», erklärt Schulsekretär René Diethelm, der die Rechnung 2020 präsentiert. Die Stimmberechtigten heissen die Rechnung diskussionslos und einstimmig gut sowie die Zuführung des Gewinns zum Eigenkapital, das sich nun auf rund 6,2 Millionen Franken beläuft.

Der Schulraum könnte ein Problem werden

Der Grund für Thomas Wielands nächtliches Grübeln liegt also andernorts. «Ich mache mir stetig Gedanken, wie der Schulraum noch erweitert werden könnte», erklärt er. Aktuell werden in Weinfelden 367 neue Wohnungen bezogen, sind im Bau oder projektiert. «Es findet eine Verdichtung nach Innen statt», beobachtet der Schulpräsident. Analysen zeigen, dass die Platzverhältnisse am Schulstandort Märstetten vorläufig ausreichen, während beim Sekundarschulzentrum Thomas Bornhauser (TBS) und beim Pestalozzi Schulhaus (POZ) mittelfristig eine Erweiterung notwendig wird.

Schulpräsident Thomas Wieland und Schulsekretär René Diethelm. Bild: Monika Wick

Derzeit prüft die Behörde die Varianten einer Aufstockung der Turnhalle beim TBS sowie einen Erweiterungsbau auf dem Areal des POZ. «Wenn wir die Weichen jetzt nicht stellen, wird der Platz bald knapp. Unterstützen Sie uns bitte, wenn es so weit ist», sagt Thomas Wieland.

Michael Bürgi wird verabschiedet

Zum Schluss der Versammlung verabschiedet Thomas Wieland Marlise Bornhauser und Michel Carrillo, die je acht Jahre in der Schulbehörde amteten. Michel Carrillo bleibt der Sekundarschule aber erhalten, er tritt in die Fusstapfen von Michael Bürgi, dem scheidenden Schulleiter des POZ.

Michael Bürgi, scheidender Schulleiter des Pestalozzi-Schulhauses. Bild: Monika Wick

«Du und das Schulhaus Pestalozzi bilden eine Symbiose. Du kennst es länger als deine Frau», sagt Thomas Wieland in seinen Abschiedsworten zu Michael Bürgi. Dieser arbeitete, bevor er 2004 das Amt des Schulleiters übernahm, bereits als Klassen- und Musiklehrer an der Schule. Abschliessend bezeichnet Thomas Wieland Michael Bürgi als Mann, der die Freude am Lehrberuf nie verloren und stets das Gute im Menschen gesucht und auch gefunden hat.