Weinfelden «Ich arbeite dort, wo andere aufhören zu denken»: Premiere von «Ergötzliches» im Theaterhaus Am Donnerstagabend feierte Thomas Götz mit seinem Programm «Ergötzliches» Premiere vor ausverkauftem Haus.

Auch Arnold Schnyder hat am «Ergötzliches» seinen Auftritt. Bild: Monika Wick

Als die Zuschauer am Donnerstagabend das Theaterhaus verlassen, wird ihnen von Mitarbeitern der Bühni Wyfelde ein Herz aus Schokolade gereicht, das in goldene Folie gewickelt ist. Es bildet das sprichwörtliche Tüpfli auf dem i, den krönenden Abschluss eines vergnüglichen Abends. Zuvor tobte sich Thomas Götz während der Premiere seines Programms «Ergötzliches» verbal aus und servierte dem Publikum humorvolle, nachdenkliche, spitzfindige und durchaus auch böse Kost.

Einmal mehr beweist Thomas Götz, dass er nicht nur über grosses kabarettistisches Talent verfügt, sondern ein genauer Beobachter und begnadetet Analyst ist, der sich auch nicht davor scheut, Menschen einen Spiegel vorzuhalten und auch einmal einen Finger ganz tief in die Wunde zu legen.

Die Regierungsratswahlen sind Thema

Natürlich kommt er auch nicht umhin, die Regierungsratswahlen vom 13. Februar zu kommentieren, bei der sich die «Kandidatenauswahl auf tiefem Niveau» befand. Nach einigen mathematischen Gedankengängen stellt er fest, dass lediglich 22 Prozent der Thurgauer Stimmberechtigten Dominik Diezi wählten. «Die ‹Thurgauer Zeitung› sprach von einem Glanzresultat. Sie berichtet auch ohne Annahme des Medienpaketes wohlwollend», sagt Götz.

Härter ging er mit David Angst ins Gericht. In einem Kommentar warf der Chefredakteur der «Thurgauer Zeitung» Regierungsrätin Carmen Haag vor, das Projekt BTS in den Sand gesetzt und zu wenig Lobbyarbeit geleistet zu haben. «Immer muemer uf d Maitli los. Carmen Haag ist ungeimpft, aber nicht unfähig», stellte Thomas Götz, dieses Mal in der Rolle der Kantonsrätin Sabine Schnyder, fest. An die Adresse von David Angst fügt er hinzu: «Dave, wenn de Thurgau kei Globi, ääh Lobby, het, was wötsch den in Gang setze?» Abschliessend stellt Thomas Götz fest, «dass der Regierungsrat, der die BTS dereinst einweihen wird, jetzt erst eingeschult wird».

Thomas Götz alias Brigadier Erich Werner erklärt, welchen Gefahren die Schweiz ausgesetzt ist. Bild: Monika Wick

Achtköpfiges Wahlkomitee hat sich bereits gebildet

Dauergast in «Ergötzliches» ist Max Vögeli. Dieses Mal thematisiert Thomas Götz das «Riesengeheimnis», das der Weinfelder Stadtpräsident um seine Wiederwahl beziehungsweise seinen Rücktritt macht. Für Thomas Götz kommt eine Kandidatur, auch wenn sich seit einem Interview in der «Thurgauer Zeitung» bereits ein achtköpfiges Wahlkomitee formiert hat, vorläufig nicht in Frage. «Ich warte ab, wer sonst noch kandidiert. Ich möchte mich ungern verheizen lassen», stellt er klar.

Dennoch glaubt er, Chancen gegen den bisher einzigen offiziellen Kandidaten Roger Simmen zu haben.

«Als gelernter Hufschmied musste er schon bei den Pferden unten durch. Ich bin als Coiffeur gewohnt, auf höchster Ebene zu arbeiten, quasi dort, wo andere aufhören zu denken.»

Wegen der Missbrauchsfälle kriegt auch die Führung der Katholischen Kirche ihr Fett weg. «Jetzt hend die Kardinäl so viel id Jugend ine gsteckt, jetzt müends da halt ussitze», fasst er zusammen.

Bewerbungen aus dem Thurgau für die nächste Olympiade

In Sachen «Olympische Winterspiele 2030» gibt Thomas Götz bekannt, dass sich Oberwangen – Fischingen und Bussnang für die Ausführung der Spiele beworben haben. «Oberwangen ist genauso schneesicher wie Beijing, neben Kunstschnee versprühen wir auch Charme», erklärt Peter Zinsli per Videozuschaltung. Die Bewerbung von Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident von Bussnang, wurde bereits abgewiesen, «weil das IOC entschieden hat, keine autokratischen Gastgeber mehr zu akzeptieren».

Das Duo Kunigund mit Christine Forster und Daniel Steger begleiten Thomas Götz während seiner Show musikalisch. Bild: Monika Wick

Neben den Auftritten von Götz in verschiedenen Rollen sorgt das aus Christine Forster und Daniel Steger bestehende Duo Kunigund, das Lieder des Schaffhauser Liedermachers Dieter Wiesmann interpretiert, für Unterhaltung. Ebenfalls für Erheiterung sorgen die von Daniel Felix produzierten Einspieler. Dazu gehören auch die Werbefilme, die trotz des Abstimmungsresultates Zigarettenwerbung enthalten, oder die Werbung einer Bettwarenfabrik. «Hinder de Schiibe schwebet Fäderli vo grupfte Bänker», tönt es dazu. Auch sie werden von Thomas Götz’ Satire nicht verschont.

Nach der Vorstellung sind die Gäste voll des Lobs für den Kabarettisten und seine Showpartner. «Ich finde es grossartig, wie Thomas Götz die Thurgauer Politiker kritisch beleuchtet», sagt Ständerat Jakob Stark. Und Kantonsrat Ueli Fisch sagt: «Ich liebe es, das Thomas Götz uns Politiker herausfordert und zu Diskussionen anregt.»