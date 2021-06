Weinfelden Heisse Debatte um heisses Thema und am Ende eine Entscheidung zur Bankstrasse Am Donnerstagabend hat das Weinfelder Stadtparlament über die Rechung 2020 und ein neues Anstellungsreglement befunden. Des Weiteren wurde der neue Parlamentspräsident gewählt und über die Bankstrasse diskutiert. Es war eine Sitzung mit einigen Wirren und vielen Voten.

Das Stadtparlament debattierte am Donnerstagabend über das Areal Bankstrasse. Bild: Kevin Roth

Entsprechend den Temperaturen draussen ging es auch im Rathaussaal heiss zu und her. Und zwar von Beginn weg. Als die Traktandenliste genehmigt werden soll – normalerweise keine grosse Sache – meldet sich Marcel Preiss (GLP) zu Wort. Er will das Traktandum 5 Areal Bankstrasse streichen. «Das Initiativkomitee hat in Rekordzeit 800 Unterschriften gesammelt und es wäre Zeitverschwendung das Projekt heute zu behandeln, wenn sowieso eine Volksinitiative kommt», sagt Preiss.

Doch mit diesem Vorschlag sind nicht alle einverstanden. Martin Brenner (FDP) meint gar, dass es nicht zulässig sei, über eine Streichung der Traktanden abzustimmen. Simon Wolfer (CVP) findet, man soll das Geschäft auf der Liste lassen, damit das Volk aufgrund der Abstimmung im Parlament sehen kann, wie die Volksvertreter zum Geschäft Areal Bankstrasse stehen.

Stadtpräsident findet die Zusammenarbeit schwierig

Stadtpräsident Max Vögeli. Bild: Andrea Stalder

Am Ende schreitet auch Stadtpräsident Max Vögeli ans Rednerpult und tut seinen Frust kund: «Wir sind seit mehreren Jahren an diesem Geschäft dran. Und jetzt plötzlich machen einige Parlamentsmitglieder eine Kehrtwendung. Ich sage ihnen klipp und klar: das macht eine Zusammenarbeit sehr schwierig.» Der Stadtrat wolle weiterarbeiten, dennoch sichert Vögeli zu, mit einem allfälligen Wettbewerb bis zur Abstimmung über Volksinitiative zur Bankstrasse abzuwarten. Am Ende sind nur neun Parlamentsmitglieder für die Streichung des Traktandums.

Beat Brüllmann ist der neue Parlamentspräsident in Weinfelden Bild: Kevin Roth

SVP eckt mit ihrem Vorschlag fürs Vizepräsidium an Beat Brüllmann ist neuer Parlamentspräsident Dem Turnus entsprechend kann der bisherige Vizepräsident des Parlaments, Beat Brüllmann, nach der Wahl mit 28 Stimmen auf dem Stuhl des Parlamentspräsidenten Platz nehmen. Beim Vizepräsidium berichtet Fraktionspräsident Stefan Wolfer jedoch folgendes: «Unser Vorschlag, Manuel Sturzenegger als Vizepräsidenten einzusetzen, wurde von mehreren Fraktionen nicht goutiert.» Man sei enttäuscht, habe nun aber Manuel Strupler für das Amt angefragt. Strupler wird mit 23 Stimmen gewählt. Als Stimmenzähler werden Matthias Riggenbach (GLP) und Philipp Portmann (CVP) mit grossem Mehr gewählt. Der Rechnung 2020 und dem Geschäftsbericht sowie der Verwendung des Ertragsüberschusses stimmen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu. Beim neuen Anstellungsreglement der Stadt findet das Parlament schnell einen gemeinsamen Nenner. Es stimmt einstimmig dem Reglement zu. (sba)

Uneinigkeit auch beim Eintreten

Als es ums Eintreten zum Traktandum Bankstrasse geht, zeigt sich die Uneinigkeit auch in den Fraktionen. Am Ende entscheiden sich 15 fürs Eintreten, 11 dagegen und drei haben sich enthalten. Vögeli bezeichnet es so: «Beim Eintreten ist nach der Beschlussfassung auch klar, was die Alternative zur Volksinitiative ist.»

Manuel Strupler, neu gewählter Vize-Präsident Bild: PD

Die Debatte zeigt dann einen klaren Trend. «Ich war für Nichteintreten, jetzt da wir eingetreten sind, bin ich für die Vergabe im Baurecht», sagt Alexandra Beck (CVP). Auch Manuel Strupler (SVP) spricht sich für das Baurecht aus. «So kann sich beispielsweise auch eine Genossenschaft bewerben und dann Sozialwohnungen bauen», sagt er.

Ebenso ist Claudio Votta (SP) für die Vergabe im Baurecht. Dann kommt aufgrund des Votums von Martin Müller (GP) der Investorenwettbewerb noch einmal zur Sprache. Dort sollen noch Anpassungen möglich sein. Vögeli nimmt diesen Wunsch auf, man werde bestimmt schauen, wie der Wettbewerb formuliert wird.

Die Entscheidung fällt für das Baurecht

Als dann der neugewählte Parlamentspräsident zur Abstimmung schreiten will, gibt die Entweder-Oder-Abstimmung zu reden. Denn von einem Entweder-Oder steht in den Unterlagen nichts. «Wo kann ich denn Nein sagen?», fragt darauf Fritz Streuli. Nach kurzer Diskussion ist klar: Ein Nein ist erst unter Ziffer zwei möglich. Dort kann dem Stadtrat die Ermächtigung verwehrt werden.

Nach den Wirrungen sieht das Resultat folgendermassen aus: 17 Parlamentsmitglieder sprechen sich für die Vergabe im Baurecht aus, sechs sind für einen Verkauf und sieben enthalten sich. Die Ermächtigung zur Umsetzung dieses Beschlusses erteilt das Parlament dem Stadtrat mit 18 Ja-Stimmen. Neun sagen Nein. Nach knapp einer Stunde endet damit die Debatte im Parlament rund um die Bankstrasse. Die indirekte Alternative zur Volksinitiative ist damit bestimmt.