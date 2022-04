Weinfelden Grossüberbauung in Weinfelden: Im Sangenfeld entsteht ein grüner Turm Die beiden Weinfelder Unternehmen HS Investment AG und Meyerhans + Cie AG wollen an der Wilerstrasse eine Überbauung mit rund 300 Wohnungen in neun Mehrfamilienhäusern errichten. Sie investieren rund 130 Millionen Franken in das Projekt.

Die Investoren Dominic Meyerhans und Matthias Hug präsentieren mit Architektin Zita Cotti und Landschaftsarchitekt Thomas Kolb das Modell der Überbauung, die auf dem Sangenfeld im Hintergrund entstehen soll. Bild: Mario Testa

Es ist einer der wenigen verbliebenen grossen Flecken Bauland in Weinfelden, das Sangenfeld. 22'000 Quadratmeter oder gut drei Fussballfelder gross ist der Acker. Bald schon sollen dort anstelle von Getreidehalmen grosse Gebäude in die Höhe schiessen. Es ist bereits der zweite Anlauf, den die Investoren nehmen, um auf dem Areal Wohnungen zu errichten (siehe Kasten).

«Wir haben uns nach der Abstimmungsniederlage gefragt, was wir falsch gemacht haben», sagt Dominic Meyerhans an der Präsentation des neuen Bauvorhabens am Freitagmorgen. In Gesprächen mit Kritikern des ersten Projekts sei klar geworden, dass eine grössere Verdichtung erreicht werden soll. «Wenn schon, denn schon», war das Credo. Auf dieser Basis habe er sich mit Matthias Hug nun vor zwei Jahren erneut daran gemacht, ein Bauprojekt auszuarbeiten und die Anregungen aufzunehmen.

«Es ist uns wichtig, dass wir unsere Versprechungen nun einhalten. Wir wollen eine qualitativ hochwertige, attraktive Überbauung, welche den Anforderungen der Stadt entspricht.»

Dominic Meyerhans spricht von viel Herzblut, das er in das nun neu erarbeitete Projekt investiert habe. «Wir haben einen Architekturwettbewerb durchgeführt, wollen eine grössere Verdichtung erreichen, grosse Freiräume schaffen und nachhaltig bauen. Es soll eine gute städtebauliche Anordnung der Gebäude und Erschliessung entstehen.»

Innovation und Nachhaltigkeit

Investor Matthias Hug betont, wie wichtig Nachhaltigkeit beim neuen Projekt sei. «Es soll ein lebendiges Quartier werden mit grossem Mehrwert, viel Grün und innovativen Ansätzen.» So sollen auf allen neun geplanten und bis zu sieben Stockwerke hohen Gebäuden Fotovoltaikanlagen entstehen, sie sollen geheizt werden mit Fernwärme oder Grundwasser und die Begrünung soll beim höchsten Turm sogar die ganze Fassade hoch wachsen.

Das Modell der Überbauung mit neun Mehrfamilienhäusern im Sangenfeld. Bild: PD

Weitere innovative Ansätze seien die Velogarage, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage oder Clusterwohnungen. «Wir wollen verschiedene Gruppen ansprechen. Ältere und jüngere Menschen sowie Familien. Es soll preiswerte Wohnungen geben aber auch hochwertige, grosse und kleine, altersgerechte und solche für das nachbarschaftliche Wohnen mehrerer Generationen.» Insgesamt gut 130 Millionen sind die beiden Investoren bereit, ins Projekt zu investieren.

Das grüne Haus steht in der Mitte

Zum Architekturwettbewerb haben die Investoren fünf Büros eingeladen. Nach mehreren Jurysitzungen gewonnen hat zum Schluss der Entwurf der Zürcher Architektin Zita Cotti. «Die Häuser sind so angeordnet, um möglichst grosszügige Aussenbereiche zu schaffen. Die Höhen der Häuser sind gestaffelt, sie variieren auch im äusseren Erscheinungsbild und in der Mitte steht das grüne Haus, das höchste», sagt die Architektin. In diesem Haus, dem Zentrum des Areal, sollen im Erdgeschoss auch eine Bäckerei, eventuell eine Velowerkstatt, Co-Working-Büros oder ein Waschsalon entstehen.

Für die Aussengestaltung ist Landschaftsarchitekt Thomas Kolb verantwortlich. «Wir wollen mit vielen Bäumen und Pflanzen eine grosse Biodiversität erreichen und Plätze zum Verweilen und Treffen schaffen.»

Wann die Überbauung erstellt wird, ist noch offen. Zuerst braucht es die Bewilligung des Gestaltungsplans, dann die Erarbeitung des Bauprojekts mit der Baueingabe und erst dann erfolgt der Spatenstich. Wenn alles gut läuft, soll dieser kommendes Jahr erfolgen und die Überbauung dann in Etappen realisiert werden. Zur Zeit liegen die Pläne für den Gestaltungsplan im Bauamt Weinfelden auf. Bis am 10. Mai haben Interessierte die Möglichkeit, dort die Pläne einzusehen und ihre Anregungen und Ideen den Bauherren im Mitwirkungsverfahren mitzuteilen. Die direkten Anwohner haben die Investoren bereits am Dienstag über die Pläne informiert.