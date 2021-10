Weinfelden Gemeinsam für den Weinfelder Hallensport Am Samstag, 9. Oktober, beweisen sich drei Vereine von Weinfelden in einem Heimspiel in dem gemeinsamen Event WeGames.

Angela Martin (BSV Weinfelden Handball), Silas Fitzi (Floorball Thurgau) und Yves Müllhaupt (Ringerriege Weinfelden) ziehen für die WeGames am selben Strick. Bild: PD

Wenn drei Weinfelder Sportvereine für Spiele zusammentreffen, entsteht neben einer fröhlichen Stimmung die WeGames. Diese werden am Samstag, 9. Oktober, zum vierten Mal in der Paul-Reinhart-Sporthalle ausgetragen. Am Heimspieltag kämpfen die Vereine Floorball Thurgau, Ringerriege Weinfelden und BSV Weinfelden Handball um den Sieg in ihrem jeweiligen Sport.

Naomi Keller ist OK-Mitglied der WeGames. Bild: PD

OK-Mitglied und Handballerin Naomi Keller sagt: «Ziel des Events ist, uns gemeinsam für den Weinfelder Sport einzusetzen und die Zuschauenden für die drei Hallensportarten zu begeistern.» Normalerweise seien zwischen 300 bis 500 Leute am Event. Momentan sei nicht geplant, andere Sportarten hinzuzuholen, sagt Keller.

In diesem Jahr gilt die Zertifikatspflicht. Es ist nicht möglich, sich vor Ort testen zu lassen. Gleich wie in vergangenen Jahren bleibt das Angebot einer Festwirtschaft und des kostenlosen Eintritts.

Lasst die Spiele beginnen

Das Event startet um 15 Uhr mit dem Spiel des NLB-Kaders des Floorball Thurgaus gegen Ticino Unihockey. Danach wird im Handball auf grössere Bälle gewechselt, um 18 Uhr tritt die 2.-Liga-Mannschaft des BSV Weinfelden Handball gegen den LC Brühl SPL 2 an. Abschliessend geht es mit der NLB-Mannschaft der Ringerriege Weinfelden und dem RC Oberriet-Grabs um 20 Uhr auf die Matten. In den Pausen zwischen den Kämpfen tritt der Gymnastik.Sport.Club (GSC) Weinfelden auf.

Gefüllte Ränge an den WeGames 2018, als der BSV Weinfelden gegen Frauenfeld spielt. Bild: Donato Caspari

«Die Gastmannschaften geben jeweils sehr positive Rückmeldungen zum polysportiven Event. Es ist eine tolle Erfahrung für alle», sagt Keller. Es sei geplant, das Event auch in Zukunft durchzuführen und als festen Bestandteil in die Saisons einzubinden.